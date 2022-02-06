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Полиции РФ приказали блокировать сообщения об очередях в больницы

Полиции РФ приказали блокировать сообщения об очередях в больницы

В Свердловской области сотрудникам полиции запретили разглашать информацию об очередях в ведомственных больницах и поликлиниках. Начальник областного управления МВД Александр Мешков дал соответствующее распоряжение после того, как издание E1.ru опубликовало фотографии очереди на первичный прием в кабинет терапевта в одном из таких учреждений. На кадрах видно, что людям не хватило место в помещении и многим из них пришлось стоять на улице, пишет «Радио Свобода».

В распоряжении руководства свердловского УМВД сказано, что оно направлено «на исключение случаев передачи» журналистам информации, которая «дискредитирует» ведомственные больницы и поликлиники.

В пресс-службе УМВД заявили, что на опубликованных в СМИ фотографиях «люди стояли с соблюдением безопасной дистанции в полтора метра, поэтому подсознательно кажется, что образовалась большая очередь».

Источник: sprotyv.info

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