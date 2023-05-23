Политтехнологический просчет

Набравший более 5% в первом туре экс-кандидат в президенты Турции Синан Оган официально поддержал Реджепа Эрдогана во втором туре президентских выборов в стране. Он публично попросил своих сторонников проголосовать за действующего главу государства.

Огану сделали предложение, от которого он не смог отказаться. Но те, которые это предложение сделали, немного не дружат с головой, а поклоняются верховной головке Эрдогана слишком уж прямолинейно.

Оган, играя на стороне Эрдогана (искренне или неискренне) ни в коем случае не должен был призывать голосовать за действующего главу государства. Многие "технические кандидаты" при согласовании действий с "элитами" совершают одну и ту же ошибку - свою "филерность" не используют.

Когда избиратель голосует за какого-то Огана (причем 5% при явной гонке власти и оппозиции), избиратель не доволен ни властью, ни оппозицией.

При этом властью он не доволен больше, чем оппозицией, но последней просто не доверяет, поэтому избирает третьего, умывая руки.

Это значит, что электорат Огана не пойдет за Эрдогана. Придя на выборы, он вероятнее всего проголосует за оппозиционного кандидата.

Оган, который после выборов был за оппозицию, а затем переметнулся на сторону власти, выглядит нелепо.

Если бы взявшие за гланды Огана кураторы немного смыслили в политтехнологиях, то они бы призвали к бойкоту выборов.

Фактически, электорат Эрдогана проголосовал за Эрдогана. И на этом Эрдоган достиг практически пика своего рейтинга.

Электорат оппозиции немного распылил голоса, а значит цель "технического кандидата" - не привести электорат на выборы, а заставить их не пойти на выборы, тем самым высушивая явку, делая "эрдоганскую массу" - абсолютным большинством.

Если электорат Огана игнорирует выборы, количество избирателей уменьшается. Болен того, уменьшаются исключительно протестные голоса, что, в свою очередь, фактически гарантирует победу Эрдогану, если консолидированная оппозиция не успеет перехватить те самые 5% от Огана.

Приведя избирателя на выборы, Оган (за кого он агитирует - не имеет значения; голоса от "технических кандидатов" никогда не перетекают на сторону власти), на самом деле, больше вредит Эрдогану, чем если бы "под турецким паяльником" заявил о бойкоте.

Но "авторитарные режимы", закупая технических кандидатов, всегда шагают по одним и тем же граблям. По непонятным причинам они не осознают, что бойкот, выраженный оппозиционной стороной, всегда действует "в плюс" власти, а вот призыв от технической оппозиции голосовать за власть "в плюс" власти проценты не даёт.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7868

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