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Половина харьковчан предпочитает получать субсидии “живыми деньгами”

Половина харьковчан предпочитает получать субсидии “живыми деньгами”

Остальные получают монетизированные льготы.

Такие данные приводит пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на директора департамента социальной политики горсовета Ларису Болгову.

Всего на начало января 2021 года более 88 тыс. домохозяйств харьковчан получают жилищную субсидию, из них половина в наличной форме, другая половина – на счета.

Лариса Болгова напомнила, что сейчас субсидии переоформляются в автоматическом режиме. Потребителям, у которых уже есть льготы от государства, субсидия на следующий период переназначается без их обращения.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

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