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Половина харьковчан предпочитает получать субсидии “живыми деньгами”
Остальные получают монетизированные льготы.
Такие данные приводит пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на директора департамента социальной политики горсовета Ларису Болгову.
Всего на начало января 2021 года более 88 тыс. домохозяйств харьковчан получают жилищную субсидию, из них половина в наличной форме, другая половина – на счета.
Лариса Болгова напомнила, что сейчас субсидии переоформляются в автоматическом режиме. Потребителям, у которых уже есть льготы от государства, субсидия на следующий период переназначается без их обращения.
Источник: objectiv.tv
Автор: Елена Трубина
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