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Польща допоможе Україні продавати товари на весь світ

Польща допоможе Україні продавати товари на весь світ

«Укрзалізниця» та польська PKP Cargo працюють над запуском «єдиного вікна» для експорту вантажів залізницею.

Про це пише Newssky.

У суботу, 23 квітня, у Кракові премʼєрміністр України Денис Шмигаль та премʼєрміністр Польщі Матеуш Моравецький підписали меморандум про створення спільного логістичного підприємства. Його завдання — кардинально збільшити експорт українських вантажів залізницею до ЄС та на світові ринки. «Зручні логістичні рішення для українського бізнесу дадуть змогу швидко доставити необхідні товари до будь-якої точки світу», — сказав Денис Шмигаль.

Ініціатива створення підприємства виходила від «Укрзалізниці», яка шукає нових маршрутів для доставки товарів на світові ринки. Раніше понад 70% усього експорту йшло через морські порти. Тепер більша частина цього обсягу переорієнтовується на експорт через прикордонні переходи.

«Укрзалізниця» — основний перевізник. Вузька шийка — низька пропускна здатність. У березні залізниця експортувала 3 млн тонн вантажів — у 2,9 раза менше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Источник: sprotyv.info

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