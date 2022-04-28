Польща допоможе Україні продавати товари на весь світ

«Укрзалізниця» та польська PKP Cargo працюють над запуском «єдиного вікна» для експорту вантажів залізницею.

Про це пише Newssky.

У суботу, 23 квітня, у Кракові премʼєрміністр України Денис Шмигаль та премʼєрміністр Польщі Матеуш Моравецький підписали меморандум про створення спільного логістичного підприємства. Його завдання — кардинально збільшити експорт українських вантажів залізницею до ЄС та на світові ринки. «Зручні логістичні рішення для українського бізнесу дадуть змогу швидко доставити необхідні товари до будь-якої точки світу», — сказав Денис Шмигаль.

Ініціатива створення підприємства виходила від «Укрзалізниці», яка шукає нових маршрутів для доставки товарів на світові ринки. Раніше понад 70% усього експорту йшло через морські порти. Тепер більша частина цього обсягу переорієнтовується на експорт через прикордонні переходи.

«Укрзалізниця» — основний перевізник. Вузька шийка — низька пропускна здатність. У березні залізниця експортувала 3 млн тонн вантажів — у 2,9 раза менше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Источник: sprotyv.info

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