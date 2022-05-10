Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:32
Просмотров: 122

Польща допоможе Україні з пальним

Польща допоможе Україні з пальним

Польща забезпечить додаткове постачання нафтопродуктів в Україну через власні порти.

Про це інформує польське видання Wprost за результатами форуму з питань енергетичної безпеки України, який відбувся у Варшаві.

Зазначається, що у зустрічі взяли участь віцепрем'єр, міністр держмайна Польщі Яцек Сасін, міністерка економіки України Юлія Свириденко, міністерка клімату і навколишнього середовища Анна Москова, міністри енергетики Литви та Румунії, а також представники Міжнародного енергетичного агентства.

За даними видання, пальне постачатимуть в Україну через порти Гданська та Свіноуйсьце. Свириденко зазначила, що Польща може виступати великим транзитером палива для України, забезпечуючи надходження понад 200 тисяч тонн продукції щомісячно. Проте, за її даними, за останній місяць обсяг надходжень склав 60 тисяч тонн. Вона також повідомила, під час перемовин вдалося домовитися про синхронізацію графіків Укрзалізниці та польської PKP, які в оперативному режимі зможуть миттєво вирішувати проблемні питання.

"Тож очікуємо, що вже найближчим часом паливні ресурси доставлятимуться швидше, а на українських заправках зникнуть черги", — написала вона у Facebook.

Источник: suspilne.media

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Під впливом військових невдач росія змінює свою пропаганду - ГУР
Сегодня 10:27    13
В Изюме под завалами дома нашли тела 44 человек
Сегодня 10:24    22
Де отримати гуманітарну допомогу в Харкові 10 травня
Сегодня 10:16    39
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.05
Сегодня 10:09    51
Голова Вовчанського райсуду перейшла на бік РФ
Сегодня 09:40    90
ВСУ ликвидировали чемпиона танкового биатлона рф
Сегодня 09:11    132
226 дітей загинуло в Україні через збройну агресію РФ
Сегодня 09:00    83
Парад санкцій та змарноване десятиліття розвитку: підсумки на економічному фронті
Сегодня 08:50    123
Окупанти в Херсоні шукають списки покинутих квартир – планують розміщувати своїх військових
Сегодня 08:41    112
Байден: У Путіна нема можливості вийти з війни
Сегодня 08:23    160
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 