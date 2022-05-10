Польща допоможе Україні з пальним

Польща забезпечить додаткове постачання нафтопродуктів в Україну через власні порти.

Про це інформує польське видання Wprost за результатами форуму з питань енергетичної безпеки України, який відбувся у Варшаві.

Зазначається, що у зустрічі взяли участь віцепрем'єр, міністр держмайна Польщі Яцек Сасін, міністерка економіки України Юлія Свириденко, міністерка клімату і навколишнього середовища Анна Москова, міністри енергетики Литви та Румунії, а також представники Міжнародного енергетичного агентства.

За даними видання, пальне постачатимуть в Україну через порти Гданська та Свіноуйсьце. Свириденко зазначила, що Польща може виступати великим транзитером палива для України, забезпечуючи надходження понад 200 тисяч тонн продукції щомісячно. Проте, за її даними, за останній місяць обсяг надходжень склав 60 тисяч тонн. Вона також повідомила, під час перемовин вдалося домовитися про синхронізацію графіків Укрзалізниці та польської PKP, які в оперативному режимі зможуть миттєво вирішувати проблемні питання.

"Тож очікуємо, що вже найближчим часом паливні ресурси доставлятимуться швидше, а на українських заправках зникнуть черги", — написала вона у Facebook.

Источник: suspilne.media

Новости портала «Весь Харьков»