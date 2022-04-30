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Польща готова захищати авіапростір Словаччини, якщо та передасть літаки Україні

Польща готова захищати авіапростір Словаччини, якщо та передасть літаки Україні

Польща оголосила, що готова охороняти повітряний простір Словаччини, коли вона припинить використання літаків МіГ-29, що відкриває шлях для можливої ​​доставки радянських літаків в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Словаччина, яка експлуатує 12 літаків МіГ-29, заявила на початку цього місяця, що розгляне можливість надання літаків, щоб допомогти Україні захиститися від вторгнення російських сил, якщо вдасться організувати альтернативний захист її власного повітряного простору.

"Я отримав підтвердження, що Польща готова подбати про повітряний простір Словаччини з моменту, коли Словаччина вирішить приземлити літаки МіГ-29", – сказав міністр оборони Словаччини Ярослав Надь на спільній пресконференції зі своїм польським колегою.

Надь сказав, що для такого кроку необхідні законодавчі заходи і що Словаччина працює над цим питанням.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща може використати свій досвід охорони повітряного простору країн Балтії.

"Ці завдання виконуватимуться з території Польщі... Як правило, ми будемо розширювати сферу діяльності польської чергової групи, яка використовує літаки F-16", – сказав Блащак.

Міністри двох країн-членів НАТО не повідомили, коли розпочнеться місія Польщі в повітряному просторі Словаччини.

Словаччина у 2024 році очікує першу поставку американських літаків F-16 із загальної партії з 18 одиниць, яку вона погодилася придбати у 2018 році.

Источник: pravda.com.ua

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