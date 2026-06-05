Польща на 3 місяці закриє повітряний простір поблизу України та Білорусі

Польща в період з 10 червня по 9 вересня закриє повітряний простір поблизу свого східного кордону, який межує з Україною та Білоруссю

Про це повідомило польське оперативне командування ЗС, пише pansa.

Метою закриття повітряного простору називають "забезпечити безпеку" Польщі.

Зазначено, що обмеження не стосуються пасажирських літаків, які літають на висотах більше 3 км.

"На прохання оперативного командування видів збройних сил, у зв'язку з необхідністю забезпечення безпеки держави, з 10.06.2026 з 00:00 UTC до 09.09.2026 до 23:59 UTC буде введено обмеження повітряного руху у східній частині Польщі", – йдеться в повідомленні.

Джерело: espreso.tv

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