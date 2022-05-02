Польша не будет выступать государством-гарантом безопасности Украины, если мирный договор будет предусматривать отказ Киева от части своих территорий
Об этом заявил один из руководителей канцелярии Дуды Якуб Кумох
«Если будет достигнуто мирное соглашение, нас интересует только такое, которое гарантирует территориальную целостность Украины и ее независимость. И только такой документ, на который согласны украинцы», - объяснил он.
По его словам, секретный документ о гарантиях безопасности сейчас обсуждается странами, которые готовы исполнить такую роль.
Тем временем советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что «возможно, 9 мая будет сделано заявление о том, что так называемые «ЛДНР» будут приняты в Российскую Федерацию».
И еще. Польша прислала в Украину 232 танка Т-72, реактивные системы залпового огня, беспилотные летательные аппараты и самоходные гаубицы. Об этом сообщает местное издание Visegrád 24.
Источник: https://t.me/u_now/46556