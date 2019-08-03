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Польша о своем председательстве в Совбезе ООН: вопрос Украины будет приоритетным

Польша о своем председательстве в Совбезе ООН: вопрос Украины будет приоритетным

Урегулирование конфликта в Украине и защита мирного населения является приоритетными для Польши, которая в августе будет председателем Совета безопасности ООН.

Вопрос российской агрессии против Украины включен в повестку дня, а следовательно Польша может инициировать заседание в любой момент, сказала представитель Польши Йоанна Вронецкая на брифинге, передает Укринформ.

Она сказала, что вопрос назначения специального представителя генсека ООН по вопросам Украины пока остается открытым.

«О назначении специального представителя генсека ООН по вопросам Украины – это решение, которое принимает не только Польша. Такой вопрос не включен в повестку дня Совета безопасности, который вы видите перед собой, потому что это решение должен принимать секретариат ООН. С согласия, конечно, украинского правительства», – отметила Вронецкая.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович говорил, что во время председательства страны в Совбезе урегулирование ситуации в Украине будет приоритетным для них. Это подтвердила Иоанна Вронецкая, напомнив, что с начала года Польша помогла Украине инициировать четыре заседания, а за полтора года временного членства – восемь.

В следующем месяце председателем совбеза ООН станет Россия, представитель которой постоянно продвигает путинскую пропаганду на территории организации. Ранее он заявлял, что русский язык в Украине якобы «искореняют драконовскими методами». Украинские представители ответили, что украинский язык угнетали веками.

Заметим, что в 2018 году Украина перестала быть временным членом Совета безопасности ООН. Ее место заняла Польша.

Источник: sprotyv.info

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Темы: оон, польша

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