Польша обвинила Путина во вранье - между Москвой и Варшавой вспыхнул новый скандал

​Между Польшей и Россией вновь вспыхнул громкий скандал: стороны обменялись взаимными претензиями. Более того, МИД Польши назвал слова российского президента Владимира Путина о периоде Второй мировой войны ложью.

Между Москвой и Варшавой продолжает накаляться обстановка со взаимными обвинениями. Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский обратился с требованием к главе Кремля рассказать правду о Холокосте, пишет The Times of Israel.

Шинковский отверг обвинения Путина, включившего Польшу в список государств, которые виновны в развязывании Второй мировой войны.

Заместитель главы МИД назвал ложью слова Владимира Путина и предоставил серию документов, в которых отмечен призыв властей Польши к союзникам спасти евреев.

Польша также предупредила Путина о невозможности "использования жертв Второй мировой войны и Холокоста для текущих политических целей".

Журналисты напоминают, что исторически между Москвой и Варшавой наблюдается крайне сложные отношение. Поляки считают россиян оккупантами, которые захватили их страну сразу после окончания Второй мировой войны. На фоне тяжелой политической ситуации Россия обвиняет Польшу преследовании евреев. Варшава заявляет, что Москва переписывает историю в свою пользу.

Источник: dialog.ua

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