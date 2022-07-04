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Польща планує збільшити потужність своїх підземних газосховищ на 25%

Польща планує збільшити потужність своїх підземних газосховищ на 25%

Польща збільшить потужності підземних сховищ газу (ПСГ) на 25% (на 0,8 млрд кубометрів) – до 4 млрд кубометрів.

Про це повідомила нафтогазова компанія PGNіG, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, PGNіG планує розширити робочу потужність ПСГ Wierzchowicach у Нижній Сілезії з 1,3 млрд кубометрів до 2,1 млрд кубометрів, воно матиме у своєму розпорядженні половину всіх потужностей країни, які сумарно досягнуть 4,03 млрд кубометрів.

Загальна вартість інвестицій у розширення ПСГ перевищить 385 млн злотих. Термін його реалізації становитиме до 30 місяців.

"Розширення газосховища у Вежховицях значно підвищить енергетичну безпеку Польщі. Це зробить нас більш стійкими до криз, подібних до тієї, з якою ми зараз стикаємося в Європі. Інвестуючи в інфраструктуру зберігання, ми збільшуємо потенціал польського газового ринку", – зазначила глава PGNіG Івона Ваксмундска-Олейничак.

Станом на 29 червня ПСГ Польщі заповнено на 97,36%.

Источник: elektrovesti.net

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Темы: газ, польша

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