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Польша поддерживает Украину и предупреждает, что РФ пытается убедить демократические государства отменить международные санкции

Польша поддерживает Украину и предупреждает, что РФ пытается убедить демократические государства отменить международные санкции

Республика Польша выражает Украине поддержку ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также предупреждает, что Россия на фоне пандемии коронавируса пытается убедить демократические государства отменить против нее международные санкции за агрессию против украинского государства, сообщила пресс-служба посольства Украины в Польше.

“Комиссия Сената Республики Польша по иностранным делам и ЕС привлекает внимание, что Польша неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и осуждает аннексию Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе посольства отметили, что представители России под предлогом повышения результативности преодоления пандемии пытаются убедить правительства демократических государств отменить международные санкции, введенные в результате агрессии в отношении Украины.

“Российский проект декларации солидарности относительно вызовов эпидемии COVID-19 передан в ООН, направленный на избежание ответственности. Принятие этого документа было бы своего рода демонстрацией солидарности с агрессором”, – сказано в сообщении.

Подчеркивается, что санкции (против России ) международного сообщества могут быть ослаблены только при условии полной имплементации Российской Федерацией Минских договоренностей.

Кроме того, отметили в пресс-службе, существенно увеличилось количество случаев нарушений прав человека.

“Большинство территории Крымского полуострова включено в “пограничную зону Российской Федерации”, что означает возможность проживания на ней исключительно российских граждан”, – добавили в посольстве.

Источник: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

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