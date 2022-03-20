Польша: полезная информация для украинских беженцев

Война вынудила тысячи украинцев искать убежище в Польше. Мы подготовили статью, в которой ответим на часто задаваемые вопросы, касающиеся получения статуса беженца в Польше (Prawo do azylu i status uchodźcy).

Статус беженца в Польше, часто задаваемые вопросы:

Каждый ли человек, который в связи с войной приехал из Украины в Польшу, обязан подавать заявку на статус беженца (azul w Polsce)?

Нет, это не обязательно. В тоже время, любой человек, спасающийся от войны в Польше может подать заявку в любое время. Неважно, есть у вас виза, карта побыта либо “безвиз”, Вы все равно будете находиться на территории Польши легально.

Стоит ли украинцу подавать заявку на статус беженца?

В начале процедуры рассмотрения Вашей заявки, Вы отдаете ваш паспорт, без которого Вы не сможете выехать в другие страны. Вам не обязательно жить в центре помощи беженцам, пока идет рассмотрение Вашей заявки. Финансовая помощь, которая Вам предоставляется при проживании за пределами центра очень скромная и составляет всего: от 12 до 25 злотых в сутки на человека (3-6 евро), в зависимости от размера семьи. Также Вы не сможете работать в течении 6 месяцев, пока рассматривают Ваше дело.

Обратите внимание - в настоящее время в Польше уже разрабатаны специальные правовые процедуры для украинских граждан покинувших страну после 24 февраля 2022 года. Нововведения должны улучшить их положение и позволить легально работать, а также получить номер польского налогоплательщика - PESEL. Подробнее здесь

Статус беженца дает ли право на бесплатное проживание в городах Польши?

Нет. Тем не менее каждый, кто пересек польско-украинскую границу после 24 февраля 2022 года в связи с войной в Украине может в настоящее время претендовать на временное бесплатное проживание. Актуальные информации на тему помощи для Украинцев, Вы найдете по ссылке https://www.gov.pl/web/ua

Статус беженца, как же подать заявление? (Prawo do azylu/status uchodźcy)

Подача таких документов возможна:

1. при въезде на территорию Республики Польша во время пограничного контроля (тогда вы должны сообщить офицеру Пограничной службы о своем намерении подать заявление о предоставлении убежища),

2. во время вашего пребывания на территории Республики Польша (вы должны сообщить в любой филиал или пост Пограничной службы),

3. через командира отделения или командира поста Пограничной службы, который охватывает территориальную сферу деятельности штаба охраняемого пункта, изолятора для иностранцев, следственного изолятора или пенитенциарного учреждения, - если лицо, желающее подать заявление о предоставлении международной защиты, находится в вышеуказанном места содержания под стражей.

Заявление о предоставлении статуса беженца заполняется на польском языке на специальной форме на основании информации, полученной в ходе собеседования иностранца с сотрудником пограничной службы. При необходимости в разговоре участвует переводчик языка, на котором говорит данное лицо.

Дополнительные процедуры:

1. фотографирование (обязательно);

2. сдача отпечатков пальцев (обязательно для лиц старше 14 лет);

3. медицинские осмотры и санитарно-гигиенические процедуры;

4. детальная проверка человека (только в случаях требований охраной порядка);

5. индивидуальное собеседование относительно обстоятельств, определяющих какая страна будет нести ответственность за рассмотрение заявления о предоставлении международной защиты.

Ограничения COVID-19 приостановлено

Беженцы могут въехать в Польшу без каких-либо документов о COVID вакцинации, ПЦР-тестах и т.д.

Паспорт/документ, удостоверяющий личность

Датский Совет советует иметь при себе любые документы, удостоверяющие личность, включая национальный или международный паспорт, водительские права, свидетельство о рождении детей и т.д.

Пересечение границы на авто

Заместитель министра МВД Польши сообщил, что 26 февраля украинские власти перекрыли часть полос, предназначенных для легковых автомобилей. Лица, пытающиеся пересечь польскую границу, должны убедиться в том, открыты ли полосы для автомобилей. Автомобили должны иметь полис страхования – «зеленую карту».

Бесплатная перевозка

Все украинцы с действительными паспортами имеют право на бесплатный проезд в поездах интерсити на территории Польши.

Транспорт

- Транспорт из Украины в Польшу

- Канал для координации водителей и пассажиров, чтобы добраться до любой точки Польши

- Страхование авто в Польше бесплатно.

- Неформальная группа технических людей для обмена и координации вывоза людей из Украины

Полезные контакты и ссылки

- Министерство внутренних дел и управления Польши

- Министерство внутренних дел и управления Польши

- Государственная пограничная служба Украины

Берегите себя! Всё будет Украина!

Источник: gov.pl blogopolshe.pl visitukraine.today

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