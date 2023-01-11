Польща пообіцяла передати Україні танки Leopard

Президент Володимир Зеленский зустрівся у Львові із президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Литви Гітанасом Науседою. Дуда заявив, що Польща передасть Україні роту танків Leopard, а Науседа пообіцяв надати засоби протиповітряної оборони.

Про це повідомила канцелярія президента Польщі, пише Суспільне.

“Президенти Польщі Анджей Дуда, Литви Гітанас Науседа, України Володимир Зеленський сьогодні у Львові підписали Спільну декларацію Президентів Люблінського трикутника”, — йдеться у повідомленні.

Також Анджей Дуда оприлюднив відеозапис підписання декларації.

За словами Дуди, в межах угоди Україна отримає від Польщі танки Leopard.

“Рота танків Leopard буде передана Україні в рамках створення міжнародної коаліції. Таке рішення вже є в Польщі”, — зазначив політик.

Він також закликав інші країни Північноатлантичного альянсу до активнішої підтримки України у протистоянні російському вторгненню.

“Цю агресію необхідно припинити. Це — один із найбільших викликів для всього вільного світу. Усі країни НАТО мають підтримати Україну. Ми бачимо цю війну на власні очі. Без нашої підтримки Україна не захиститься”, — наголосив Дуда.

Окрім того, Гітанас Науседа заявив, що Литва передасть Україні засоби протиповітряної оборони.

“Сьогодні я привіз добрі новини для України. Ми передаємо системи ППО, зенітні установки”, – сказав Науседа.

Він нагадав, що Литва допомагає Україні подолати наслідки російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

“Ми допомагаємо із відбудовою критичних структур енергетики. Після російських бомбардувань ми допомагаємо генераторами для ваших людей та різноманітних установ. Буквально нещодавно я спілкувався із муніципалітетами в Литві, і ми говорили про генератори для холодного сезону в Україні. І всі муніципалітети відповіли на цей заклик і роблять все, для надання цих генераторів” — зазначив політик.

Науседа додав, що Литва відкрила спеціальний український центр у Вільнюсі для понад 70 тисяч біженців.

За його словами, також президенти “Люблінського трикутника” обговорили вступ України до НАТО та ЄС, підкресливши, що Литва та Польща активно підтримують Україну на цьому шляху.

“Сьогодні говорили про гарантії безпеки, які могли б бути надані Україні на наступному саміті НАТО. Щоб Україна почувала себе безпечніше, щоб вона відчувала підтримку з боку НАТО, щоб ми могли говорити про політичне співробітництво між Україною та НАТО. Сьогодні ми маємо визнати, що війна триває. І територіальна цілісність України порушується. Спершу необхідно відновити територіальну цілісність України. Втім, членство України в НАТО не може бути викреслене з порядку денного. Ми маємо погодити алгоритми та формули, які ми будемо використовувати, щоб рухатись далі в цьому аспекті”, — зазначив Гітанас Науседа.

Як заявив Анджей Дуда, він впевнений в тому, що Україна повністю відповідає умовам, щоб долучиться до європейської спільноти.

“Важливо мати підтримку з боку НАТО для України. Ця підтримка з одного боку надавалася кожного дня у цей час. Йдеться про ту підтримку, про яку ми закликаємо. Україна потребує більше такої підтримки. Ця війна триватиме. Росія буде продовжувати цю війну. Росія продовжуватиме системні дії для знищення України, щоб створити таку собі різанину в Україні, щоб надалі нищити українську інфраструктуру і міста. Їх необхідно зупинити. Для того, щоб ЗСУ могли боронити Україну ефективно, вони потребують сучасної зброї, яка має бути передана Україні збоку НАТО”, — зауважив політик.

Президент Володимир Зеленський подякував Польщі за підтримку.

“Сьогодні я можу сказати важливе слово для нашої оборони, для нашої держави, для нашої армії, спільного захисту і України, і всієї Європи. Це — слово “танки”. Я вітаю це рішення, яке ухвалила Польща, ухвалив Анджей, ухвалив уряд Польщі”, — зазначив він під час брифінгу.

Агентство Телевидения Новости