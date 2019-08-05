Польша в Совбезе ООН напомнила об агрессии России против Украины и Грузии

О нарушении Россией международного права, в частности относительно Украины, напомнил глава МИД Польши Яцек Чапутович, председательствуя на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает "Польское радіо".

"Мы отстаиваем соблюдение международного права. Его нарушает, например, Россия против Украины и Грузии. То есть в интересах Польши есть укрепление международной системы, опирающейся на право, а не на силу", - заявил Чапутович.

Заседание Совбеза ООН было посвящено проблеме участия детей в вооруженных конфликтах. Поэтому в своем выступлении Чапутович отметил, что дети становятся первыми жертвами войн и насилия. Политик подчеркнул, что защита детей является для Польши приоритетом и польская сторона помогает молодежи в Восточной Украине и на Ближнем Востоке.

Следующее заседание Совбеза ООН будет посвящено проблеме соблюдения международного права. Очевидно, на нем будут говорить и о российской агрессии в Украине. На этом заседании и до конца августа тоже будет председательствовать Польша.

Источник: prm.ua

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