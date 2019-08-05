Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:51
Просмотров: 57

Польша в Совбезе ООН напомнила об агрессии России против Украины и Грузии

Польша в Совбезе ООН напомнила об агрессии России против Украины и Грузии

О нарушении Россией международного права, в частности относительно Украины, напомнил глава МИД Польши Яцек Чапутович, председательствуя на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает "Польское радіо".

"Мы отстаиваем соблюдение международного права. Его нарушает, например, Россия против Украины и Грузии. То есть в интересах Польши есть укрепление международной системы, опирающейся на право, а не на силу", - заявил Чапутович.

Заседание Совбеза ООН было посвящено проблеме участия детей в вооруженных конфликтах. Поэтому в своем выступлении Чапутович отметил, что дети становятся первыми жертвами войн и насилия. Политик подчеркнул, что защита детей является для Польши приоритетом и польская сторона помогает молодежи в Восточной Украине и на Ближнем Востоке.

Следующее заседание Совбеза ООН будет посвящено проблеме соблюдения международного права. Очевидно, на нем будут говорить и о российской агрессии в Украине. На этом заседании и до конца августа тоже будет председательствовать Польша.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: оон, польша

Читайте ещё:

Польша о своем председательстве в Совбезе ООН: вопрос Украины будет приоритетным
03.08.2019 08:23    88
Польский дизайнер напечатал электромотоцикл на 3D-принтере
26.07.2019 07:38    169
Польща пояснила відмову запросити Путіна на роковини Другої світової війни
25.07.2019 09:14    256
МАГАТЭ сообщило о смерти своего руководителя
22.07.2019 11:27    250
В Польше не хотят видеть Путина из-за войны на Донбассе
20.07.2019 10:58    194
День Миротворца: в каких миссиях участвует Украина
16.07.2019 11:11    168
Возле побережья Туниса нашли тела 82 нелегальных мигрантов
15.07.2019 07:28    175
Об использовании московским агитпропом международных площадок накануне заседания СБ ООН
09.07.2019 06:21    185
Украинский автобус попал в аварию в Польше (ВИДЕО)
08.07.2019 07:47    263
МАГАТЭ созывает экстренное заседание по иранской ядерной сделке
07.07.2019 09:16    174
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 