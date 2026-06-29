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Польща вимагає захисту від української молочної продукції, але нарощує продажі сирів в Україну

Польща вимагає захисту від української молочної продукції, але нарощує продажі сирів в Україну

У травні 2026 року імпорт молочних продуктів в Україну зріс на 57% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а найбільшу частку поставок сформували сири. На цьому тлі Україна стала одним із ключових напрямків збуту польської сирної продукції, попри дискусії навколо захисту ринку ЄС від українського аграрного імпорту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Асоціації виробників молока

У травні Україна імпортувала 7,92 тис. тонн молочних продуктів, що на 41% більше, ніж у квітні, та на 57% більше, ніж у травні 2025 року. За підсумками січня-травня обсяг імпорту склав 30,49 тис. тонн, що на 13% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Найбільшу частку імпорту — 61% — становлять сири. Зростання їх поставок посилює конкуренцію на внутрішньому ринку та створює додатковий тиск на українських виробників.

Аналітики зазначають, що збільшення імпорту сирів стримує попит на продукцію вітчизняних сироварів і впливає на закупівельні ціни. При цьому Україна стала одним із ключових ринків збуту польських сирів, хоча польська сторона паралельно наполягає на запровадженні механізмів захисту європейського ринку від української молочної продукції.

У галузі вважають, що для підтримки внутрішнього виробництва необхідні інструменти захисту від неконтрольованого імпорту молочної продукції, а також заходи протидії недобросовісним торговельним практикам у роздрібній торгівлі.

Серед можливих кроків також називають розширення державних закупівель української молочної продукції, зокрема для потреб сектору безпеки й оборони.

Окрім цього, Польща вимагає захисту для своїх фермерів у разі вступу України в ЄС.

Джерело: delo.ua

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