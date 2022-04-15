Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що Польща ввела ембарго на російське вугілля.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Телеграмі.

“Економічна війна з росією триває. Польща ввела ембарго на російське вугілля. Також акт про спеціальні рішення, підписаний президентом Польщі, передбачає можливість заморожувати активи суб'єктів та осіб, які підтримують агресію росії щодо України”, - повідомив Єрмак.

Він зазначив, що Польща та країни Балтії є локомотивом та прикладом для інших країн ЄС у швидкості ухвалення необхідних рішень по протистоянню росії на економічному фронті.

“Відмова від купівлі російського газу країнами Балтії та заява про майбутнє скасування закупівель нафти та газу Польщею з чіткими термінами - це ті рішення, які Україна очікує від Заходу. Але, вкотре додам, що найбільш важлива швидкість. Всі мають діяти якомога швидше. Бо за кожен день, який витрачається на ухвалення рішень, українці платять надто високу ціну - життям наших громадян”, - підкреслив Єрмак.

Як повідомлялося, 24 лютого президент рф володимир путін оголосив про початок широкомасштабного вторгнення в Україну.

Источник: ukrinform.ua

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