Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:18
Просмотров: 93

Польща ввела ембарго на російське вугілля

Польща ввела ембарго на російське вугілля

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що Польща ввела ембарго на російське вугілля.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Телеграмі.

“Економічна війна з росією триває. Польща ввела ембарго на російське вугілля. Також акт про спеціальні рішення, підписаний президентом Польщі, передбачає можливість заморожувати активи суб'єктів та осіб, які підтримують агресію росії щодо України”, - повідомив Єрмак.

Він зазначив, що Польща та країни Балтії є локомотивом та прикладом для інших країн ЄС у швидкості ухвалення необхідних рішень по протистоянню росії на економічному фронті.

“Відмова від купівлі російського газу країнами Балтії та заява про майбутнє скасування закупівель нафти та газу Польщею з чіткими термінами - це ті рішення, які Україна очікує від Заходу. Але, вкотре додам, що найбільш важлива швидкість. Всі мають діяти якомога швидше. Бо за кожен день, який витрачається на ухвалення рішень, українці платять надто високу ціну - життям наших громадян”, - підкреслив Єрмак.

Як повідомлялося, 24 лютого президент рф володимир путін оголосив про початок широкомасштабного вторгнення в Україну.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Кіберфахівці на харківщині викрили та припинили роботу чергової ботоферми, яка працювала на потреби РФ
Сегодня 12:52    103
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 15.04
Сегодня 12:42    99
Російські війська в Маріуполі ексгумують тіла цивільних, похованих у дворах будинків – міськрада
Сегодня 12:30    110
Ворог продовжує частково блокувати Харків та обстрілює місто
Сегодня 11:55    193
Армія рф вбила 198 українських дітей
Сегодня 11:45    95
Українців просять не ігнорувати повітряні тривоги, бо РФ з останніх сил хоче атакувати
Сегодня 11:37    129
Дубина в руках Ивана-дурака
Сегодня 11:08    184
Війна Росії проти України. Відсіч. Усі новини станом на 10:00 15 квітня
Сегодня 10:55    143
Вероятно, РФ пересмотрит свою позицию в Черном море, сообщает разведка Британии
Сегодня 09:17    215
Ключові заяви іноземних діячів. 14 квітня
Сегодня 08:55    156
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 