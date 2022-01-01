Польша взяла на себя председательство в ОБСЕ
1 января 2022 года Польша взяла на себя председательство в Организации безопасности и сотрудничества в Европе, говорится на сайте ОБСЕ.
Страна в течение одного года сосредоточится на достижении прогресса в сфере мирного разрешения конфликтов в соответствии с принципами и обязательствами организации.
“Для меня честь и привилегия обнять председательство в ОБСЕ в 2022 году. Нашей целью будет продолжение усилий по восстановлению доверия, а также действовать как честный посредник между государствами-участниками”, – сказал новый действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
Он добавил, что для нового руководителя крайне важно обеспечить соблюдение основополагающих принципов и обязательств ОБСЕ, закрепленных в Хельсинкском заключительном акте и последующем документах.
«Настоящий диалог между государствами-участниками должен основываться на принципах международного права и приверженности уже существующим механизмам ОБСЕ», — отметил Рау.
Польский министр официально вступит в должность и озвучит приоритеты Польши на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января 2022 года.
Рау поздравил с должностью министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
“Приветствую коллегу и друга Збигнева Рау с началом председательства Польши в ОБСЕ. Ожидаю плодотворного сотрудничества для защиты принципов ОБСЕ, в частности права государств выбирать собственное будущее, восстановление уважения к международному праву и территориальной целостности Украины”, – написал он в Твиттере.
Напомним, с 1 января 2022 года Франция начала шестимесячное председательство в Совете Европейского Союза.
Источник: Левый Берег