Польша взяла на себя председательство в ОБСЕ

1 января 2022 года Польша взяла на себя председательство в Организации безопасности и сотрудничества в Европе, говорится на сайте ОБСЕ.

Страна в течение одного года сосредоточится на достижении прогресса в сфере мирного разрешения конфликтов в соответствии с принципами и обязательствами организации.

“Для меня честь и привилегия обнять председательство в ОБСЕ в 2022 году. Нашей целью будет продолжение усилий по восстановлению доверия, а также действовать как честный посредник между государствами-участниками”, – сказал новый действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Он добавил, что для нового руководителя крайне важно обеспечить соблюдение основополагающих принципов и обязательств ОБСЕ, закрепленных в Хельсинкском заключительном акте и последующем документах.

«Настоящий диалог между государствами-участниками должен основываться на принципах международного права и приверженности уже существующим механизмам ОБСЕ», — отметил Рау.

Польский министр официально вступит в должность и озвучит приоритеты Польши на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января 2022 года.

Рау поздравил с должностью министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Приветствую коллегу и друга Збигнева Рау с началом председательства Польши в ОБСЕ. Ожидаю плодотворного сотрудничества для защиты принципов ОБСЕ, в частности права государств выбирать собственное будущее, восстановление уважения к международному праву и территориальной целостности Украины”, – написал он в Твиттере.

Напомним, с 1 января 2022 года Франция начала шестимесячное председательство в Совете Европейского Союза.

Источник: Левый Берег

Агентство Телевидения Новости