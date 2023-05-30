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Польща з 1 червня не пропускатиме через кордон вантажівки із російськими та білоруськими номерами — RMF

Польща з 1 червня не пропускатиме через кордон вантажівки із російськими та білоруськими номерами — RMF

"З опівночі 1 червня до особливого розпорядження буде припинено вантажний рух на кордоні з білоруссю для вантажівок, тягачів, причепів і автопоїздів, зареєстрованих у білорусі та росії", — йдеться у розпорядженні очільника МВС Камінського.

Так Польща відреагувала на порушення прав людини у білорусі та незаконні вироки учасникам протестів.

Джерело: https://t.me/znua_live/95442

Новости портала «Весь Харьков»

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