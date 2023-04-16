Польща заборонила ввезення зерна та іншої с/г продукції з України

Причина – протести фермерів, які втратили прибутки від напливу дешевого українського зерна. У понеділок наше Мінагрополітики проведе перемовини з Польщею щодо збереження транзиту.

(https://suspilne.media/446922-minagropolitiki-obgovorit-iz-polseu-zberezenna-tranzitu-ukrainskogo-zerna/)

У Міністерстві аграрної політики заявили, що шкодують через рішення польської сторони тимчасово припинити експорт українського зерна в Польщу. В установі сподіваються, що зможуть домовитися з польським урядом щодо транзиту збіжжя територією країни.

Про це під час брифінгу 15 квітня заявив міністр аграрної політики Микола Сольський, повідомляє кореспондентка Суспільного.

"Ми шкодуємо щодо того, що сьогодні відповідними органами республіки Польща було ухвалене рішення зупинити тимчасово ввезення з України будь-якої сільськогосподарської продукції. Ми розуміємо складну ситуацію, яка склалася на польському ринку, ми розуміємо важку конкуренцію, яка стала наслідком блокування українських портів, але, очевидно, що найважча ситуація — в українського фермера, і ми просимо польську сторону брати це до уваги", — зазначив посадовець.

За його словами, у понеділок, 17 квітня, Україна та Польща проведуть перемовини щодо збереження транзиту зерна польською територією.

"Ми підтверджуємо це, ми сподіваємося, що буде конструктивно, що ця угода буде підписана. Саме про це ми домовлялися. текст цієї угоди цього тижня ми погоджували. і з нашої, і з їхньої сторони цим займалось декілька відомств. Сподіваюсь, що новини сьогоднішні пов'язані з рішенням польської сторони, які прийняті ними зранку не вплинуть на те, що в понеділок ми по цьому питанню, у першу чергу по транзиту, домовимося", — додав Сольський.

Міністр розвитку та технологій Польщі Вальдемара Буди 15 квітня у своєму Twitter підтвердив, що затвердив заборону на імпорт української сільгосппродукції.

"Згідно з директивним рішенням Ради міністрів, я щойно підписав розпорядження про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України", — написав він.

Ярослав Качинський під час зустрічі з фермерами 15 квітня заявив: "Сьогодні уряд ухвалив рішення, яке забороняє імпорт до Польщі зерна, а також десятків інших видів продуктів харчування. Вони перелічені у вкладенні постанови, починаючи з уже згаданого зерна до медових продуктів".

▶️ Що відомо про постачання українського зерна через Польщу

Після повномасштабного вторгнення Росії українські порти у Чорному морі були заблоковані, через що Україна, один із найбільших у світі експортерів зерна, була змушена шукати альтернативні маршрути постачання, зокрема через Польщу та Румунію.

Протягом 2022-го Польща та Румунія спільно сприяли експорту зернових з України. Додаткова пропозиція зерна на їхніх ринках спричинила тиск на фермерів, оскільки вплинула на ціни та можливості зберігання зернових. У двох країнах відбувалися місцеві протести проти урядів.

За оцінками Європейської комісії, фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили 417 мільйонів євро від напливу дешевшого українського зерна на їхні ринки.

28 березня стало відомо, що Румунія і Польща ведуть переговори з Європейською комісією щодо механізмів відстеження експорту українського зерна, щоб гарантувати, що місцеві фермери не постраждають від потоку дешевого імпорту.

30 березня польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що в уряді Польщі планують розробити правила, які дозволять обмежити ввезення українського збіжжя до країни, бо "це зерно сьогодні дестабілізує наш ринок". У Єврокомісії заявили, що віддані подальшій підтримці України, однак імпорт українського збіжжя чинить тиск на сусідні країни, які фактично "завалені" українським зерном.

Під час візиту до Польщі 5 квітня Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі обговорили ввезення українського зерна до ЄС через Польщу, на який скаржилися місцеві фермери. За словами Зеленського, вони знайшли вихід. Водночас президент не уточнив, про який саме вихід ідеться.

У четвер, 6 квітня, речник польського уряду Петро Мюллер заявив, що українське зерно, яке транспортують через Польщу до третіх країн, не розвантажуватиметься на території країни.

7 квітня міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський під час спільної пресконференції з міністром сільського господарства і розвитку села Польщі Робертом Телусом заявив, що Україна припинить до нового сезону експорт зерна та олійних культур до Польщі.

Джерело: https://t.me/truexanewsua/71686, suspilne.media

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