Польща запропонувала Україні відзначити 100-річчя розгрому московського війська

Під час спільного брифінгу в Освенцимі, де відбуваються урочистості з нагоди 75-річчя визволення концтабору Аушвіц-Біркенау, президент Польщі Анджей Дуда запропонував Володимиру Зеленському відзначити 100-річчя Варшавської битви, коли війська Юзефа Пілсудського і Симона Петлюри розбили 200-тисячну армію більшовиків у серпні 1920 року.

«Я запропонував пану Зеленському спільно вшанувати пам’ять польських та українських солдатів, які разом у 1920 році боролися з більшовицькою навалою», – сказав Дуда. Варшавська битва відбулася 13-25 серпня 1920 року. Тоді об’єднане військо Польщі та України розгромило армію більшовицької Росії, що намагалась принести на своїх багнетах революцію у Німеччину та Францію. У результаті Польська республіка змогла відстояти свою незалежність, а комуністичні заколоти у Європі було придушено.

Источник: enigma.club

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