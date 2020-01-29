Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:10
Просмотров: 24

Польща запропонувала Україні відзначити 100-річчя розгрому московського війська

Польща запропонувала Україні відзначити 100-річчя розгрому московського війська

Під час спільного брифінгу в Освенцимі, де відбуваються урочистості з нагоди 75-річчя визволення концтабору Аушвіц-Біркенау, президент Польщі Анджей Дуда запропонував Володимиру Зеленському відзначити 100-річчя Варшавської битви, коли війська Юзефа Пілсудського і Симона Петлюри розбили 200-тисячну армію більшовиків у серпні 1920 року.

«Я запропонував пану Зеленському спільно вшанувати пам’ять польських та українських солдатів, які разом у 1920 році боролися з більшовицькою навалою», – сказав Дуда. Варшавська битва відбулася 13-25 серпня 1920 року. Тоді об’єднане військо Польщі та України розгромило армію більшовицької Росії, що намагалась принести на своїх багнетах революцію у Німеччину та Францію. У результаті Польська республіка змогла відстояти свою незалежність, а комуністичні заколоти у Європі було придушено.

Источник: enigma.club

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Держстат не змінюватиме своїх даних без проведення офіційного перепису населення
Сегодня 08:00    25
Пока что влияние коронавируса на украинскую экономику достаточно ограничено - Фурса
Сегодня 07:15    51
Партіям відшкодували майже півмільярда витрат на виборах
Сегодня 06:39    57
Дубилет против проведения переписи населения
Сегодня 06:21    86
В Украине с 1 апреля введут электронные больничные
Сегодня 06:04    128
США рассекретили разработки советских ученых во времена Второй мировой войны
28.01.2020 10:26    264
Пенсія 70% українських пенсіонерів не перевищує 3000 грн. Інфографіка
28.01.2020 10:10    232
В 2019 году на дорогах Украины погибли 4 тыс. человек, 32 тыс. - пострадали. Социально-экономические потери из-за ДТП - почти 70 млрд грн в год, это около 2% ВВП, - Криклий
28.01.2020 09:58    121
Україна завершила випуск 10-річних єврооблігацій
28.01.2020 09:02    109
Чем может обернуться для Украины бесснежная зима
28.01.2020 07:54    845
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 