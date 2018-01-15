Государство
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15.01.2018 17:12
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Полторак запретил награждать оружием гражданских лиц

Полторак запретил награждать оружием гражданских лиц

Министр обороны Степан Полторак ограничил себя в праве награждать оружием гражданских лиц.

Об этом он пишет на своей странице в Facebook.

"Выступил с инициативой и подписал соответствующий приказ ограничить себя в праве награждать отличием "Огнестрельное оружие" и "Холодное оружие" гражданских лиц", - пишет министр.

По словам Полторак, отныне этими отличиями могут быть награждены только военнослужащие ВСУ и других силовых структур, а также те, кто был уволен в отставку или запас с правом ношения военной формы одежды.

Кроме этого, согласно приказу, такими наградами граждан указанной категории могут награждать только один раз.

"Такое решение позволит усовершенствовать нормативно-правовую базу по вопросам награждений и определить четкий круг лиц, которые могут быть награждены данным отличием", – отмечает Полторак.

Агентство Телевидения Новости

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