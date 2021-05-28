Полтысячи посетителей за день и 300 видов услуг: в ЦНАП отпраздновали 10-летие

Харьковчанка Оксана в Центр предоставления административных услуг пришла, чтобы получить документы. Женщина работает в землеустроительной организации и занимается оформлением бумаг. Услугами центра пользуется с момента его открытия. К этому почувствовала на себе все тягощи бюрократической волокиты. Рассказывает, порадовала работа учреждения и во время локдауна и работа сайта, где можно проверить статус готовности документов.

Оксана, посетительница ЦНАП

Вони створили ряд заходів, що дозволили нам далі працювати, створення електронної черги, попередній запис, добре облаштовані місця для очікування на свіжому повітрі. Стало простіше в питанні економії часу, тому що я тепер ходжу в одне місце і не ходжу по всьому місту по всім організаціям

В среднем за день центр принимает около полутысячи посетителей, рассказывает начальница центрального отделения Лиана Десятова. В учреждении работает 37 администраторов, на обслуживание одного посетителя тратят в среднем 15 минут. Кроме этого, в центре обучают цифровой грамотности.

Лиана Десятова, нач. Центрального отдела ЦНАП г. Харькова

Зараз все йде к тому, що багато послуг отримують громадяни. Реєстрація місця проживання, отримання різноманітних довідок з реєстрів, ті які громадяни не можуть отримати самостійно. Не всі громадяни звикли до електронних сервісів, багато громадян звикли, щоб приходити до центру. Багато з них знають наш центр по початку створення

Центр предоставления административных услуг в Харькове открыли 10 лет назад. Он был первым в Харькове и в целом в Украине. Стал неким экспериментом, рассказывает исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов.

Игорь Терехов, секретарь Харьковского городского совета

Тогда для того времени это был импульс развития административных услуг. Мы хотели оградить людей от взаимодействия с чиновниками. Сегодня мы можем получать услуги, не приходя в здание мэрии, в здание департаментов, управлений горсовета, сдать сюда документы и получить решение вопроса

Сейчас в ЦНАП можно получить около 300 видов услуг. В дальнейшем перечень планируют расширить. В частности, добавить паспортные услуги по выдаче паспорта гражданина Украины и для выезда за границу.

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