Полювання на призовників: осіннє загострення

Стаття 65 Конституції України. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

Саме так Конституція визначає, що обов'язком кожного громадянина України віком від 20 до 27 років є проходження строкової служби в Збройних Силах України. У деяких країнах, наприклад, Турції, держава пропонує призовникам офіційно відкупитися від армії. Як на мене, це ідеальний спосіб боротьби з корупцією та одночасно наповнення військового бюджету. В Україні бажання громадян не враховується, тому на службу потрапляють усі, хто не зміг отримати законну відстрочку.

Вручення повістки

Перше знайомство з працівниками військкомату в період призовної кампанії відбувається лише після отримання молодою людиною повістки з викликом до військкомату на конкретну дату і час. Якщо така повістка вручається навесні та восени, слід очікувати направлення на медичну комісію з подальшим визначення стану здоров'я призовника для служби. Вручення повістки в інший час, як правило, передбачає уточнення анкетних даних.

Положенням про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою КМУ від 21.03.2002 р. № 352, визначені такі способи вручення повісток:

через житлово-експлуатаційні організації (ЖЕК), домовласників;

виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, де немає військових комісаріатів;

через керівників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форми власності.

Цей перелік є вичерпним, тому вручення повісток у інші способи — у громадському транспорті, на вулиці, в розважальних закладах — є незаконним. Пояснення працівників військкоматів, що вручати повістки можуть у будь-який спосіб за принципом «дозволено все, що не заборонено законом», є незаконним, оскільки цей принцип стосується виключно громадян. Працівники військкомату не можуть на власний розсуд визначати способи вручення повісток.

Працівники військомату не мають права зупиняти молодих людей на вулиці та просити документи для встановлення особи, тому найчастіше вони вчиняють такі дії у супроводі поліцейських. У свою чергу поліцейський може вимагати пред’явити документи тільки у визначених законом випадках.

А саме:

1) якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;

2) якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;

3) якщо особа перебуває на території чи об’єкті із спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю;

4) якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо;

5) якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;

6) якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення.

Повістка повинна бути вручена особисто під підпис призовника. Ніхто, крім нього, не може ставити на ній підпис, у тому числі дружина, батьки, керівник на роботі тощо. Повістки не надсилаються поштою та не передаються через сусідів. У разі, якщо на повістці хтось розписався за призовника, така повістка не є належно врученою та не зобов'язує з’явитися до військкомату.

Будь-якого порядку складання працівниками військомату акту фіксації відмови в отриманні повістки законодавством не передбачено. На практиці акт складається за участю свідків, які були присутні під час відмови призовника від отримання повістки. Такий акт визнається допустимим доказом у суді, чи доводить акт винуватість особи — вирішує суддя.

Адміністративна відповідальність

Якщо призовник без поважних причин ухиляється від отримання повістки або отримав «так звану першу повістку», то його може бути притягнуто до адміністративної відповідальності відповідно до статті 210 КУпАП та накладено штраф від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 119 грн). За повторне порушення накладається штраф розміром від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 грн).

Що таке перша повістка та чим вона відрізняється від інших? Перша повістка пропонує призовнику з'явитися для уточнення анкетних даних в військкомат, а всі інші повістки зобов'язують з'явитися (повістка для проходження медичної комісії, повістка про виклик для проходження військової служби).

Поважними причинами неприбуття призовників до призовних дільниць є тільки ті, що підтверджуються документами та є: перешкода стихійного характеру, хвороба призовника або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк; смерть його близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини.

Кримінальна відповідальність

Найбільш загрозливою з усіх можливих видів відповідальності є кримінальна. Якщо призовник отримав повістку і не з’явився, за рішенням суду, його може бути притягнуто до кримінальної відповідальності за ст. 335 Кримінального кодексу України, а саме ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

Покарання передбачає обмеження волі на строк до 3 років, за яким особа обмежується у праві вільно пересуватися, обирати місця проживання та обов’язково залучається до праці. Тримають таку особу у виправних центрах.

Щодо реальних вироків за статтею ухилення від призову на військову службу, найчастіше суди визнають особу винною у вчиненні злочину та, за умови щирого каяття, звільняють від покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку в один рік. Проте це судимість, що означає певне «тавро» на все життя.

Де шукати допомоги призовнику?

Найкращу допомогу призовник може отримати від адвоката. Якщо ж адвоката немає поруч і немає можливості йому зателефонувати, є кілька порад.

У ситуації з рейдом на призовників зберігайте спокій та не намагайтеся відповісти силою навіть на незаконні дії співробітників військкомату та поліції. З'ясуйте, з якого саме питання вас зупинили, хто саме вас зупинив (попросіть показати службові посвідчення) та чи є ця зупинка адміністративним затриманням. Усі співробітники військкомату та поліції повинні надати службові посвідчення та повідомити причини своїх дій. Якщо ж на ваші прохання ви отримали відмову, викликайте поліцію, привертайте до себе увагу перехожих та просіть їх викликати поліцію.

На пропозицію проїхати до військкомату з'ясуйте, чи є це адміністративним затриманням та попросіть скласти відповідний протокол. Затримання призовника для доставлення його у військкомат є незаконним, адже затримати особу можна лише після вчинення нею адміністративного правопорушення.

Затримання людини на вулиці є процесуальною дією, яка відбувається лише за наявності законних підстав. Затримання поза цими підставами, є незаконним, і винні особи мають нести відповідальність. Звернення до поліції, у разі незаконного затримання на вулиці, є належним засобом захисту від порушення прав людини та не повинно ускладнити ситуацію.

Особистий обшук чи фізична сила. Це дуже важливо: не намагайтесь відповісти на незаконні дії щодо вас фізичною силою. У випадку обшуку особистих речей чи насилля, кличте на допомогу перехожих, бо підкоряючись навіть незаконним вимогам поліції чи військкомату, застосування до вас сили означає, що ваше життя знаходиться у небезпеці.

«Я маю право на відстрочку»​. Якщо ви маєте законне право отримати офіційну відстрочку від призову на військову службу, отримавши повістку, підготуйте документи, що посвідчують ваше право. Не зайвим буде подати такі документи особисто в військкомат.

«Я хочу написати скаргу на дії працівників військкомату і поліції, але не хочу проблем у подальшому». Районні, об’єднані районні, міські, об’єднані міські, військові комісаріати підпорядковуються відповідному обласному військовому комісаріату, тому скаргу можна адресувати військовому комісару обласного військового комісаріату або в Міноборони, а також до суду. Щодо дій поліції аналогічно: подавати скаргу до організації вищого рівня або до суду. Анонімна скарга, на жаль, не буде мати такого ефекту від розгляду, як скарга, що підписана заявником. Заявник також обов’язково зазначається в скарзі до поліції та позовній заяві до суду.

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