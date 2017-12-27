Поматросил и бросил: с МВД уволена гламурная зам Авакова Анастасия Деева (фото, биография)

Аваков подтвердил увольнение Анастасии Деевой.

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал увольнение своей заместительницы Анастасии Деевой.

«Сегодня Анастасия Деева завершила свою коденцию в должности зам. министра. Скажу прямо - она молодец! С блеском реализовала все проекты, которые были запланированы. Жизнь предлагает множество вызовов и, полагаю с ними она справится так же хорошо как и в МВД! Благодарю за службу!», — написал он в своем Twitter.

Восстановим хронологию событий. С чего все начиналось и какими скандалами сопровождалось назначение гламурной юной девушки на министерский пост.

Скандал разгорелся сразу по двум причинам. Во-первых, из-за назначения на столь высокий пост девушки без стажа. Во-вторых, в сети гуляли интимные фото Насти.

Аваков в этот промежуток времени также отличился дважды. Назначение произошло на фоне того, что что министр МВД назвал Дональда Трампа «опасным и бесстыдным маргиналом».

До назначения Анастасия Деева занимала пост советника МВД, а до этого работала в Министерстве иностранных дел по гражданско-правовому договору.

В своей биографии она указала 7 лет трудового стажа. При этом, она не имеет стажа государственной службы, и никогда до назначения заместителем министра официально не работала в МВД Украины.

До замужества Деева носила фамилию Шмалько, и в 6 и 7 созывах Верховной Рады работала помощницей депутата от "Партии регионов" Леонида Кожары, а после того, как он возглавил МИД в правительстве Николая Азарова, некоторое время числилась помощником «регионалки» Елены Нетецкой (близкой соратницы покойного экс-премьера Крыма Василия Джарты).

На выборах в Верховную Раду в 2014 году, когда согласно ее биографии, она находилась в Стокгольме и уже работала директором по развитию международного бизнеса шведской компании, она также была доверенным лицом кандидата в народные депутаты, 27-летнего самовыдвиженца Юрия Андрушко по 94 мажоритарному округу (Киевская область).

Деева предпочитает недешевые бренды, но при этом уверяет, что совсем не является шопоголиком и не читает глянец. Среди ее любимчиков: Acne, Stella McCartney, MM6, &Other Stories, COS.

Согласно биографии, с сентября 2009 по июнь 2015 года Анастасия Деева была студенткой Киевского национального университета им.Шевченко и его магистратуры.

При этом, с 4 курса, а именно с мая 2013 года, она начала работать по гражданско-правовому договору в Департаменте секретариата Министра иностранных дел Украины. Где непрерывно проработала до марта 2014 года.

Не подтвердились слова Эки Згуладзе и самой Деевой о том, что в 2015-2016 годах она работала помощником заместителя министра МВД.

С июня 2015 года по июнь 2016 года Анастасия Деева числилась советником по коммуникациям реформирования полиции в программе Департамента юстиции США Engility Corporation Program ICITAP. А с июня по октябрь 2016 года — советником по вопросам проектной деятельности в Министерстве внутренних дел той же программы ICITAP.

Известно, что Деева сопровождала Арсена Авакова в командировках.

Ниже фото Деевой, включая интимные.

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