Помеха сверху

В кругах российских спецслужб укореняется убеждение, что к традиционным, извечным двум проблемам страны, т.е. к дуракам и дорогам, добавилась третья. Речь идёт о Путине, который не только замыкает на себе все больше государственных функций, но и занимается самопиаром в ущерб легендам, отрабатываемым ГРУ, ФСБ и СВР. Скоро уже в кроссвордах на вопрос "кто такой и швец, и жнец, и на дуде игрец" нужно будет вписывать слово из пяти букв.

В марте мелкотравчатый фюрер подкосил ФСБ после того, как осознал, что много лет его кормили околонаучной фантастикой на тему глубины и массовости пророссийских настроений в Украине и на всем постсоветском пространстве. В престарелой голове долго звучал когнитивный диссонанс между картинкой от пропагандистов и действительным положением дел.

По мере разворачивания "спецоперации", которая во многом состояла из серии сбоев, казусов и ошибок, стало ясно, что руководство шойговской армии из рук вон убогое. От того главному кремлевцу пришлось в истерике самому заняться управлением войной. Ясное дело, что появление дилетанта, отдающего часто невменяемые, нереалистичные приказы породило бурления в среде генералитета.

Из-за путинской спешки огромные потери понесло ВДВ. Да о чем речь, если уже 73 бойца спецназа ГРУ стали двухсотыми? Есть потери и среди альфовцев из ФСБ.

На "спецоперации", как говориться, как на "спецопрации". Ведь сами молчали, когда Путин "обнулялся", вот и ягодки. Потери на фронтах в принципе мало волнуют жирных котов в путинской силовой верхушке. Но ударом под дых стал недавний каминг-аут Путина, который, как пациент палаты номер шесть, возомнил себя царем Петром Великим. Его недвусмысленное высказывание: "на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять", как Петр І отторгал территории Швеции в ходе Северной войны, просто вмиг обрушило титанические усилия ГРУшников и ребят из Ясенево. Они истратили значительный ресурс с целью обосновать тезис про "оборонную и превентивную" войну России. Однако Путин самолично дезавуировал данную аргументацию, указав на агрессивное, захватническое поведение РФ, как норму.

Здесь в поле зрения попадает ряд моментов. Демарш Путина в духе "государство – это я" должен указать силовикам их место. Также у "вождя" растет недоверие к своим сатрапам, которых волнует его здоровье, и он подозревает их в заговоре. Теперь же все по уши замазаны в признанной агрессии.

Лубянка явно смастерила "Гляйвиц" с "обстрелами" Ростовской области. ГРУ кропотливо отрабатывало темники о необходимости защиты сепаратистов в ЛДНР, продвигало кейс вымышленной ядерной программы Украины, трубила про угрожающие РФ биолаборатории и ещё неисчеслимое количество околесицы, дабы выставить себя "жертвой". Так, что в заявлении Кадырова о том, что Путин – говнокомандующий, обнаруживаются скрытые причины.

Ещё более обплеванным выглядит главный разведчик Нарышкин. Как известно клоун из Ясенево развивает вымышленный тезис в духе Жириновского о том, что Польша хочет вернуть "исторические владения", в т.ч. Западную Украину. Намедни Нарышкин вообще изверг забористую чушь про "аннексию Украины Польшей". СВР превратилось в генератор абсолютной ерунды, а это плохой звоночек. Видимо, в данной структуре попросту не осталось профессионалов, от того Нарышкин после посещения очередной исторической выставки под наркотой выдал на гора отборную муру.

Теперь все маски сорваны. Как в довестфальский период Путин возомнил себя монархом из крестьян, который сам вершит судьбы своих подданных рабов. Он не считает нужным опиратся на отмазки спецслужбистов, и объявил территориальные захваты, террор, убийства приемлемым поведением. Более того, он считает себя мессией, который даровал национальную идею убогим и сирым. Он обосновал разносчикам "русского мира" зачем им не жить, пока сам помышляет о вечном правлении. И по ходу уже стал помехой для очень многих наверху.

Источник: https://t.me/sytosokrata/655

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