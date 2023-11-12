Помощь США, скорее всего, снизится, и ЕС должен быть готов поддерживать Украину, – Боррель

Допомога США Україні, ймовірно, скоротиться, тому країни ЄС мають бути політично готовими на цьому тлі продовжувати підтримувати Україну.Про це завив (https://www.youtube.com/watch?v=CMPXQeMNpS0)глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель

"Перспектива перемоги над росією не є миттєвою.І ми, європейці, які маємо необхідні засоби для цього, повинні бути готовими, політично висловлюючись, продовжувати допомагати Україні, враховуючи, що підтримка США, швидше за все, зменшиться", – сказав Боррель.

Джерело: https://t.me/u_now/118004

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