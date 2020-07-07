Понад 15 тис вступників, які цього року складають ЗНО в магістратуру для вступу на правничі спеціальності, пройшли ЄФВВ

15 220 вступників, які цього року складають ЗНО в магістратуру для вступу на правничі спеціальності, пройшли єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ). Це 87% від загальної кількості зареєстрованих на іспит учасників.

Жоден зі вступників, які з’явилися на пункти тестувань, не мав підвищеної температури чи ознак гострих респіраторних захворювань.

Загалом на виконання ЄФВВ було відведено 200 хвилин. Робота складалась із двох блоків: тесту загальних навчальних правничих компетентностей (ТЗНПК) і тесту з восьми базових правничих дисциплін (Право). Блок “ТЗНПК” містив 30 завдань, на їх виконання було відведено 75 хвилин, блок “Право” – 100 завдань, на які було відведено 125 хвилин відповідно.

Офіційні відповіді на завдання тесту ЄФВВ з права будуть опубліковані 6 липня. А результати основної сесії ЄФВВ будуть розміщені в особистих кабінетах учасників ЄФВВ/ЄВІ не пізніше 14 календарних днів із дня проведення тесту.

Особи, які не змогли взяти участь в основній сесії єдиного вступного іспиту, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Для цього необхідно упродовж 3 календарних днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву.

Брати участь у додатковій сесії можуть вступники, які:

● брали участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ, але стосовно них допущено порушення процедури проведення вступних випробувань, яке вплинуло на об’єктивність встановлення його результатів, що підтверджено відповідним рішенням регламентної комісії;

● брали участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ, але не змогли завершити виконання завдань вступних випробувань у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я або виникненням інших обставин у пункті тестування, що підтверджено відповідними рішеннями регламентних комісій;

● не змогли взяти участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ через причини, які не залежали від їхніх дій та волі та на які вони не могли вплинути.

Рішення про допуск вступника до участі в додатковій сесії ухвалюється регламентною комісією.

Нагадаємо, 1 липня понад 87 тис вступників у магістратуру складали єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови.

Источник: mon.gov.ua

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