Понад 150 указів попередніх президентів України Зеленський скасував за один день

Укази, що регламентували різноманітні державні питання, втрачають чинність від 21 червня

Президент скріпив підписом укази №418/2019 і №419/2019 про визнання такими, що втратили чинність низку важливих державних документів.

Наведемо їхній перелік, вказаний на сайті Адміністрації Президента.

Указом №418/2019 скасовано:

1) Указ Президента України від 19 грудня 1991 року № 9 "Про тимчасові невідкладні заходи щодо посилення боротьби із спекуляцією та незаконною торговельною діяльністю";

2) Указ Президента України від 18 червня 1993 року № 219 "Про порядок виконання Державного бюджету України";

3) Указ Президента України від 16 жовтня 1993 року № 464 "Про забезпечення формування державних продовольчих і фуражних ресурсів";

4) Указ Президента України від 2 листопада 1993 року № 504 "Про сплату державного мита за вексельні бланки";

5) Указ Президента України від 11 грудня 1993 року № 577 "Питання забезпечення державних ресурсів цукру";

6) Указ Президента України від 7 квітня 1994 року № 141 "Про Державні товарні облігації матеріальних ресурсів України";

7) Указ Президента України від 29 квітня 1994 року № 196 "Про внесення змін до Указу Президента України від 2 листопада 1993 року № 504";

8) Указ Президента України від 5 травня 1994 року № 213 "Про заходи щодо лібералізації експортної політики в Україні";

9) Указ Президента України від 22 серпня 1994 року № 457 "Про вдосконалення валютного регулювання";

10) Указ Президента України від 7 вересня 1994 року № 502 "Про заходи щодо впорядкування цін на окремі періодичні видання";

11) Указ Президента України від 14 вересня 1994 року № 530 "Про випуск та обіг векселів для покриття взаємної заборгованості суб'єктів підприємницької діяльності України";

12) Указ Президента України від 18 листопада 1994 року № 685 "IIро додаткові заходи щодо державної підтримки періодичних видань";

13) Указ Президента України від 26 листопада 1994 року № 699 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів";

14) Указ Президента України від 21 грудня 1994 року № 785 "Про встановлення рентної плати за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні";

15) Указ Президента України від 22 грудня 1994 року № 797 "Про внесення змін до Указу Президента України від 16 жовтня 1993 року № 464";

16) Указ Президента України від 22 грудня 1994 року № 798 "Про внесення змін до Указу Президента України від 2 листопада 1993 року № 504";

17) Указ Президента України від 28 грудня 1994 року № 812 "Про деякі заходи щодо підтримки підприємств, установ, організацій в умовах лібералізації цін";

18) Указ Президента України від 30 грудня 1994 року № 834 "Про внесення змін до Указу Президента України від 26 листопада 1994 року № 699";

19) Указ Президента України від 17 січня 1995 року № 54 "Про зупинення дії абзацу третього статті 2 Указу Президента України від 28 грудня 1994 року № 812";

20) Указ Президента України від 18 січня 1995 року № 63 "Про заходи щодо реформування аграрних відносин";

21) Указ Президента України від 9 березня 1995 року № 198 "Про внесення змін до Указу Президента України від 21 грудня 1994 року № 785";

22) статті 2-5 Указу Президента України від 4 квітня 1995 року № 282 "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України";

23) Указ Президента України від 1 травня 1995 року № 343 "Про заходи щодо зміцнення фінансової дисципліни при виконанні Державного бюджету України";

24) Указ Президента України від 12 червня 1995 року № 436 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки";

25) Указ Президента України від 19 червня 1995 року № 459 "Про забезпечення управління майном, що перебуває у загальнодержавній власності, у процесі його приватизації";

26) Указ Президента України від 30 червня 1995 року № 497 "Про Північнокримську експериментальну економічну зону "Сиваш";

27) Указ Президента України від 30 червня 1995 року № 500 "Про внесення змін до Указу Президента України від 31 травня 1995 року № 405";

28) Указ Президента України від 11 липня 1995 року № 603 "Про державне регулювання відносин у сфері торгівлі";

29) Указ Президента України від 12 липня 1995 року № 609 "Про марки акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби";

30) Указ Президента України від 26 липня 1995 року № 658 "Про розширення сфери обігу векселів";

31) Указ Президента України від 3 серпня 1995 року № 711 "Про внесення змін до Указу Президента України від 22 серпня 1994 року № 457";

32) Указ Президента України від 13 вересня 1995 року № 839 "Про інвестування майнових цінностей резидентами за межами України";

33) Указ Президента України від 18 вересня 1995 року № 849 "Про запровадження марок акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби";

34) Указ Президента України від 19 вересня 1995 року № 851 "Про внесення змін до Указу Президента України від 26 листопада 1994 року № 699";

35) Указ Президента України від 17 листопада 1995 року № 1062 "Про заходи щодо проведення експерименту у Північнокримській експериментальній економічній зоні "Сиваш";

36) Указ Президента України від 19 лютого 1996 року № 134 "Про внесення змін до Указу Президента України від 17 листопада 1995 року № 1062";

37) Указ Президента України від 11 березня 1996 року № 173 "Про внесення змін до Указу Президента України від 12 червня 1995 року № 436";

38) Указ Президента України від 15 березня 1996 року № 192 "Про додаткові заходи щодо фінансування потреб національної оборони, правоохоронної діяльності та забезпечення безпеки держави";

39) Указ Президента України від 5 квітня 1996 року № 243 "Про заходи щодо стабілізації фінансового стану підприємств";

40) Указ Президента України від 6 травня 1996 року № 310 "Про внесення змін до Указу Президента України від 28 грудня 1994 року № 812";

41) Указ Президента України 12 червня 1996 року № 417 "Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти";

42) Указ Президента України від 11 липня 1996 року № 533 "Про внесення змін до Указу Президента України від 2 листопада 1993 року № 504";

43) Указ Президента України від 18 липня 1996 року № 576 "Про заходи щодо реформування інвестиційної політики в Україні";

44) Указ Президента України від 17 серпня 1996 року № 709 "Про внесення доповнення до Указу Президента України від 5 квітня 1996 року №243";

45) абзац третій статті 1 Указу Президента України від 9 грудня 1996 року № 1178 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України";

46) Указ Президента України від 16 квітня 1997 року № 332 "Про державну економічну підтримку вітчизняних друкованих засобів масової інформації";

47) абзаци третій - п'ятий Указу Президента України від 23 травня 1997 року № 463 "Про внесення змін до деяких указів Президента України";

48) Указ Президента України від 15 липня 1997 року № 646 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 12 червня 1995 року № 436";

49) пункти "б" і "в" статті 1 Указу Президента України від 3 вересня 1997 року № 949 "Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України";

50) Указ Президента України від 1 листопада 1997 року № 1228 "Питання застосування Указу Президента України від 30 червня 1995 року № 497";

51) Указ Президента України від 10 липня 1998 року № 762 "Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій";

52) абзац другий Указу Президента України від 10 серпня 1998 року № 866 "Про внесення змін до деяких указів Президента України";

53) Указ Президента України від 7 вересня 1998 року № 982 "Про регулювання розміру плати за користування тимчасово вільними залишками бюджетних коштів і коштів державних позабюджетних фондів";

54) статтю 4 Указу Президента України від 15 вересня 1998 року № 1019 "Про внесення змін і доповнень до деяких указів Президента України";

55) пункт 39 змін, що вносяться до актів Президента України, затверджених Указом Президента України від 27 січня 1999 року № 70 "Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Президента України";

56) Указ Президента України від 11 травня 1999 року № 491 "Про внесення змін до Указу Президента України від 12 червня 1995 року № 436";

57) Указ Президента України від 26 липня 2000 року № 920 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 12 червня 1995 року №436";

58) статтю 2 Указу Президента України від 31 липня 2000 року № 932 "Про Валютно-кредитну раду Кабінету Міністрів України";

59) Указ Президента України від 19 серпня 2000 року № 994 "Про Спостережну раду по контролю за проведенням експерименту в Північнокримській експериментальній економічній зоні "Сиваш";

60) Указ Президента України від 2 вересня 2000 року № 1043 "Про внесення змін до Указу Президента України від 13 вересня 1995 року № 839";

61) Указ Президента України від 7 вересня 2001 року № 802 "Про внесення змін до Указу Президента України від 12 червня 1995 року № 436".

Указом №419/2019 скасовано:

Указ Президента України від 21 липня 1994 року № 396 "Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю";

пункт 21 змін, що вносяться до актів Президента України, затверджених Указом Президента України від 27 січня 1999 року № 70 "Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Президента України";

пункт 3 змін, що вносяться до актів Президента України, затверджених Указом Президента України від 11 лютого 2000 року № 228 "Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, актів Президента України з питань діяльності Національної гвардії України";

пункт 3 змін, що вносяться до деяких указів Президента України, затверджених Указом Президента України від 29 жовтня 2003 року № 1227 "Про внесення змін до деяких указів Президента України";

Указ Президента України від 26 лютого 2005 року № 381 "Про Міністерство України у справах молоді та спорту";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 381 "Про Положення про Міністерство закордонних справ України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 382 "Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 383 "Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 384 "Про Положення про Пенсійний фонд України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 385 "Про затвердження Положення про Державну виконавчу службу України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 386 "Про Положення про Державну інспекцію України з питань праці";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 387 "Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 388 "Про Положення про Міністерство культури України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 389 "Про Положення про Міністерство соціальної політики України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 390 "Про Положення про Державну службу України з питань захисту персональних даних";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 391 "Про Положення про Державну службу геології та надр України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 393 "Про затвердження Положення про Державне агентство України з управління зоною відчуження";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 394 "Про затвердження Положення про Державну пенітенціарну службу України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 395 "Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України";

статтю 1 Указу Президента України від 6 квітня 2011 року № 396 "Про Державну службу статистики України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 397 "Про Положення про Державну службу з питань інвалідів та ветеранів України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 398 "Про затвердження Положення про Державну авіаційну службу України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 399 "Про затвердження Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 400 "Про Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 401 "Про затвердження Положення про Державну реєстраційну службу України";

статтю 1 Указу Президента України від 6 квітня 2011 року № 403 "Про Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 404 "Про Положення про Державне агентство України з питань кіно";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 405 "Питання Державної міграційної служби України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 406 "Про Положення про Міністерство оборони України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011року № 407 "Про затвердження Положення про Державну архівну службу України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 408 "Про Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України";

Указ Президента України від 8 квітня 2011 року № 436 "Про затвердження Положення про Державну службу інтелектуальної власності України";

Указ Президента України від 8 квітня 2011 року № 437 "Про затвердження Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України";

Указ Президента України від 8 квітня 2011 року № 438 "Про затвердження Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України";

Указ Президента України від 8 квітня 2011 року № 439 "Про Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України";

статтю 1 Указу Президента України від 8 квітня 2011 року № 440 "Про затвердження Положення про Державну службу України з лікарських засобів";

Указ Президента України від 8 квітня 2011 року № 441 "Питання Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань";

Указ Президента України від 8 квітня 2011 року № 442 "Питання Державного космічного агентства України";

Указ Президента України від 8 квітня 2011 року № 444 "Про Положення про Державне агентство України з туризму та курортів";

статтю 1 Указу Президента України від 8 квітня 2011 року № 445 "Про Державне агентство земельних ресурсів України";

Указ Президента України від 8 квітня 2011 року № 446 "Про Положення про Міністерство фінансів України";

Указ Президента України від 8 квітня 2011 року № 447 "Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті";

статтю 1 Указу Президента України від 8 квітня 2011 року № 448 "Про Державну службу експортного контролю України";

Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 451 "Про Положення про Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном";

Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 452 "Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України";

Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 453 "Про Положення про Державне агентство водних ресурсів України";

Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 454 "Про Положення про Державну екологічну інспекцію України";

Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 455 "Про Положення про Державне агентство екологічних інвестицій України";

Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 456 "Про Положення про Державне агентство автомобільних доріг України";

статтю 1 Указу Президента України від 13 квітня 2011 року № 457 "Питання Державної служби України з контролю за наркотиками";

Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 458 "Про Положення про Державне агентство лісових ресурсів України";

Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 459 "Про Державну інспекцію сільського господарства України";

статтю 1 Указу Президента України від 13 квітня 2011 року № 460 "Про Положення про Державну казначейську службу України";

Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 461 "Про Положення про Державну пробірну службу України";

Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 462 "Про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України";

статтю 1 Указу Президента України від 13 квітня 2011 року № 463 "Про Положення про Державне агентство резерву України";

Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 464 "Про затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України";

Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 465 "Про Положення про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів";

Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 466 "Про Положення про Державну службу фінансового моніторингу України";

Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 467 "Про Положення про Міністерство охорони здоров'я України";

статтю 1 Указу Президента України від 16 квітня 2011 року № 484 "Про Державне агентство рибного господарства України";

Указ Президента України від 23 квітня 2011 року № 499 "Про Положення про Державну фінансову інспекцію України";

статтю 1 Указу Президента України від 23 квітня 2011 року № 500 "Про Міністерство аграрної політики та продовольства України";

Указ Президента України від 7 травня 2011 року № 559 "Про Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України";

Указ Президента України від 12 травня 2011 року № 581 "Про Положення про Міністерство інфраструктури України";

Указ Президента України від 12 травня 2011 року № 583 "Про Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України";

Указ Президента України від 31 травня 2011 року № 633 "Про затвердження Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України";

Указ Президента України від 31 травня 2011 року № 634 "Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України";

статті 1, 2, 4 і 5 Указу Президента України від 30 червня 2011 року № 717 "Про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";

Указ Президента України від 8 липня 2011 року № 741 "Про внесення змін до Положення про Міністерство соціальної політики України";

пункти 2 і 3 статті 1 Указу Президента України від 8 липня 2011 року № 742 "Про внесення змін до деяких указів Президента України";

статтю 2 Указу Президента України від 18 липня 2011 року № 769 "Питання управління державною службою в Україні";

Указ Президента України від 14 вересня 2011 року № 915 "Про внесення змін до Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України";

Указ Президента України від 5 жовтня 2011 року № 965 "Про внесення зміни до Положення про Державне агентство земельних ресурсів України";

Указ Президента України від 29 листопада 2011 року № 1078 "Про внесення змін до деяких указів Президента України";

Указ Президента України від 26 грудня 2011 року № 1183 "Про внесення змін до Указів Президента України від 6 квітня 2011 року № 389 та від 8 квітня 2011 року № 446";

Указ Президента України від 3 січня 2012 року № 1 "Про внесення змін до деяких указів Президента України";

Указ Президента України від 11 січня 2012 року № 11 "Про внесення змін до Положення про Міністерство юстиції України";

пункти 2-5 статті 1 Указу Президента України від 14 лютого 2012 року № 85 "Про внесення змін до деяких указів Президента України";

пункти 2-7 статті 1 Указу Президента України від 22 лютого 2012 року № 134 "Про внесення змін до деяких указів Президента України";

Указ Президента України від 30 березня 2012 року № 229 "Про внесення змін до Положення про Державну виконавчу службу України";

Указ Президента України від 30 березня 2012 року № 236 "Питання реалізації державної політики з контролю за цінами";

статтю 1 та пункт 2 статті 2 Указу Президента України від 30 березня 2012 року № 237 "Деякі питання діяльності Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва";

Указ Президента України від 6 квітня 2012 року № 250 "Про внесення змін до Указів Президента України від 8 квітня 2011 року № 445 та від 23 квітня 2011 року № 500";

Указ Президента України від 7 травня 2012 року № 301 "Про внесення зміни до Положення про Міністерство соціальної політики України";

Указ Президента України від 30 травня 2012 року № 368 "Про внесення змін до Положення про Міністерство юстиції України";

пункт 2 статті 1 Указу Президента України від 1 червня 2012 року № 374 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України";

Указ Президента України від 13 червня 2012 року № 391 "Про внесення змін до Указів Президента України від 12 травня 2011 року № 581 та від 30 червня 2011 року № 717";

Указ Президента України від 19 червня 2012 року № 405 "Про внесення змін до Указів Президента України від 6 квітня 2011 року № 396 та від 31 травня 2011 року № 634";

Указ Президента України від 31 липня 2012 року № 462 "Про внесення змін до пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України";

Указ Президента України від 30 серпня 2012 року № 525 "Про внесення зміни до пункту 4 Положення про Пенсійний фонд України";

Указ Президента України від 6 грудня 2012 року № 685 "Про внесення змін до Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України";

Указ Президента України від 29 грудня 2012 року № 770 "Про внесення змін до пункту 4 Положення про Державне агентство земельних ресурсів України";

статті 1-3, пункти 2, 3 статті 4 та статтю 5 Указу Президента України від 16 січня 2013 року № 19 "Про Державну службу зайнятості України";

Указ Президента України від 16 січня 2013 року № 20 "Деякі питання Державної служби України з надзвичайних ситуацій";

Указ Президента України від 1 лютого 2013 року № 51 "Про внесення змін до Положення про Міністерство соціальної політики України";

Указ Президента України від 26 лютого 2013 року № 89 "Про внесення змін до Положення про Державну службу України з лікарських засобів";

Указ Президента України від 26 лютого 2013 року № 90 "Про внесення змін до статті 5 Указу Президента України від 16 січня 2013 року № 19";

Указ Президента України від 5 березня 2013 року № 117 "Про внесення змін до пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України";

Указ Президента України від 18 березня 2013 року № 141 "Про Міністерство доходів і зборів України";

Указ Президента України від 21 березня 2013 року № 152 "Про внесення змін до Положення про Міністерство інфраструктури України";

Указ Президента України від 27 березня 2013 року № 164 "Про внесення змін до Положення про Міністерство соціальної політики України";

Указ Президента України від 15 квітня 2013 року № 211 "Про внесення змін до Положення про Міністерство юстиції України";

Указ Президента України від 17 квітня 2013 року № 219 "Про внесення зміни до пункту 12 Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України";

Указ Президента України від 17 квітня 2013 року № 220 "Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію України з контролю за цінами";

Указ Президента України від 17 квітня 2013 року № 221 "Про внесення змін до Указів Президента України від 6 квітня 2011 року № 393 та від 13 квітня 2011 року № 452";

Указ Президента України від 25 квітня 2013 року № 240 "Питання Міністерства освіти і науки України";

Указ Президента України від 15 травня 2013 року № 268 "Про внесення зміни до пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України";

Указ Президента України від 20 травня 2013 року № 292 "Про внесення змін до Положення про Державне агентство автомобільних доріг України";

Указ Президента України від 25 червня 2013 року № 347 "Про внесення зміни до пункту 4 Положення про Державну службу геології та надр України";

Указ Президента України від 27 червня 2013 року № 351 "Про внесення змін до Положення про Державне агентство водних ресурсів України";

Указ Президента України від 15 липня 2013 року № 379 "Про внесення зміни до пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України";

Указ Президента України від 19 липня 2013 року № 389 "Про Міністерство промислової політики України";

Указ Президента України від 24 липня 2013 року № 390 "Про Положення про Міністерство молоді та спорту України";

Указ Президента України від 15 серпня 2013 року № 426 "Про внесення змін до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України";

Указ Президента України від 2 вересня 2013 року № 468 "Про внесення змін до Указу Президента України від 6 квітня 2011 року № 406";

Указ Президента України від 2 вересня 2013 року № 470 "Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті";

Указ Президента України від 2 вересня 2013 року № 472 "Про внесення змін до указів Президента України від 6 квітня 2011 року № 389 та № 397";

Указ Президента України від 2 вересня 2013 року № 473 "Про внесення змін до деяких указів Президента України щодо волонтерської діяльності";

Указ Президента України від 2 вересня 2013 року № 476 "Про національний орган України з питань протимінної діяльності";

Указ Президента України від 11 вересня 2013 року № 506 "Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті";

Указ Президента України від 18 жовтня 2013 року № 565 "Про внесення змін до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України";

Указ Президента України від 18 жовтня 2013 року № 566 "Про внесення зміни до пункту 7 Положення про Державну службу зайнятості України";

Указ Президента України від 22 жовтня 2013 року № 578 "Про внесення змін до указів Президента України від 8 квітня 2011 року № 444 та від 12 травня 2011 року № 581";

Указ Президента України від 18 грудня 2013 року № 689 "Про внесення змін до деяких указів Президента України";

Указ Президента України від 20 грудня 2013 року № 699 "Про внесення змін до Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України";

статтю 3 Указу Президента України від 17 січня 2014 року № 12 "Деякі питання підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу, здобуття права на проведення у 2022 році зимових Олімпійських та Параолімпійських ігор в Україні";

Указ Президента України від 17 січня 2014 року № 22 "Про внесення змін до Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України";

статтю 2 Указу Президента України від 30 січня 2019 року № 23 "Про Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України".

Источник: 5.ua

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