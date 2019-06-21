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Понад 150 указів попередніх президентів України Зеленський скасував за один день

Понад 150 указів попередніх президентів України Зеленський скасував за один день

Укази, що регламентували різноманітні державні питання, втрачають чинність від 21 червня

Президент скріпив підписом укази №418/2019 і №419/2019 про визнання такими, що втратили чинність низку важливих державних документів.

Наведемо їхній перелік, вказаний на сайті Адміністрації Президента.

Указом №418/2019 скасовано:

1) Указ Президента України від 19 грудня 1991 року № 9 "Про тимчасові невідкладні заходи щодо посилення боротьби із спекуляцією та незаконною торговельною діяльністю";

2) Указ Президента України від 18 червня 1993 року № 219 "Про порядок виконання Державного бюджету України";

3) Указ Президента України від 16 жовтня 1993 року № 464 "Про забезпечення формування державних продовольчих і фуражних ресурсів";

4) Указ Президента України від 2 листопада 1993 року № 504 "Про сплату державного мита за вексельні бланки";

5) Указ Президента України від 11 грудня 1993 року № 577 "Питання забезпечення державних ресурсів цукру";

6) Указ Президента України від 7 квітня 1994 року № 141 "Про Державні товарні облігації матеріальних ресурсів України";

7) Указ Президента України від 29 квітня 1994 року № 196 "Про внесення змін до Указу Президента України від 2 листопада 1993 року № 504";

8) Указ Президента України від 5 травня 1994 року № 213 "Про заходи щодо лібералізації експортної політики в Україні";

9) Указ Президента України від 22 серпня 1994 року № 457 "Про вдосконалення валютного регулювання";

10) Указ Президента України від 7 вересня 1994 року № 502 "Про заходи щодо впорядкування цін на окремі періодичні видання";

11) Указ Президента України від 14 вересня 1994 року № 530 "Про випуск та обіг векселів для покриття взаємної заборгованості суб'єктів підприємницької діяльності України";

12) Указ Президента України від 18 листопада 1994 року № 685 "IIро додаткові заходи щодо державної підтримки періодичних видань";

13) Указ Президента України від 26 листопада 1994 року № 699 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів";

14) Указ Президента України від 21 грудня 1994 року № 785 "Про встановлення рентної плати за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні";

15) Указ Президента України від 22 грудня 1994 року № 797 "Про внесення змін до Указу Президента України від 16 жовтня 1993 року № 464";

16) Указ Президента України від 22 грудня 1994 року № 798 "Про внесення змін до Указу Президента України від 2 листопада 1993 року № 504";

17) Указ Президента України від 28 грудня 1994 року № 812 "Про деякі заходи щодо підтримки підприємств, установ, організацій в умовах лібералізації цін";

18) Указ Президента України від 30 грудня 1994 року № 834 "Про внесення змін до Указу Президента України від 26 листопада 1994 року № 699";

19) Указ Президента України від 17 січня 1995 року № 54 "Про зупинення дії абзацу третього статті 2 Указу Президента України від 28 грудня 1994 року № 812";

20) Указ Президента України від 18 січня 1995 року № 63 "Про заходи щодо реформування аграрних відносин";

21) Указ Президента України від 9 березня 1995 року № 198 "Про внесення змін до Указу Президента України від 21 грудня 1994 року № 785";

22) статті 2-5 Указу Президента України від 4 квітня 1995 року № 282 "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України";

23) Указ Президента України від 1 травня 1995 року № 343 "Про заходи щодо зміцнення фінансової дисципліни при виконанні Державного бюджету України";

24) Указ Президента України від 12 червня 1995 року № 436 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки";

25) Указ Президента України від 19 червня 1995 року № 459 "Про забезпечення управління майном, що перебуває у загальнодержавній власності, у процесі його приватизації";

26) Указ Президента України від 30 червня 1995 року № 497 "Про Північнокримську експериментальну економічну зону "Сиваш";

27) Указ Президента України від 30 червня 1995 року № 500 "Про внесення змін до Указу Президента України від 31 травня 1995 року № 405";

28) Указ Президента України від 11 липня 1995 року № 603 "Про державне регулювання відносин у сфері торгівлі";

29) Указ Президента України від 12 липня 1995 року № 609 "Про марки акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби";

30) Указ Президента України від 26 липня 1995 року № 658 "Про розширення сфери обігу векселів";

31) Указ Президента України від 3 серпня 1995 року № 711 "Про внесення змін до Указу Президента України від 22 серпня 1994 року № 457";

32) Указ Президента України від 13 вересня 1995 року № 839 "Про інвестування майнових цінностей резидентами за межами України";

33) Указ Президента України від 18 вересня 1995 року № 849 "Про запровадження марок акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби";

34) Указ Президента України від 19 вересня 1995 року № 851 "Про внесення змін до Указу Президента України від 26 листопада 1994 року № 699";

35) Указ Президента України від 17 листопада 1995 року № 1062 "Про заходи щодо проведення експерименту у Північнокримській експериментальній економічній зоні "Сиваш";

36) Указ Президента України від 19 лютого 1996 року № 134 "Про внесення змін до Указу Президента України від 17 листопада 1995 року № 1062";

37) Указ Президента України від 11 березня 1996 року № 173 "Про внесення змін до Указу Президента України від 12 червня 1995 року № 436";

38) Указ Президента України від 15 березня 1996 року № 192 "Про додаткові заходи щодо фінансування потреб національної оборони, правоохоронної діяльності та забезпечення безпеки держави";

39) Указ Президента України від 5 квітня 1996 року № 243 "Про заходи щодо стабілізації фінансового стану підприємств";

40) Указ Президента України від 6 травня 1996 року № 310 "Про внесення змін до Указу Президента України від 28 грудня 1994 року № 812";

41) Указ Президента України 12 червня 1996 року № 417 "Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти";

42) Указ Президента України від 11 липня 1996 року № 533 "Про внесення змін до Указу Президента України від 2 листопада 1993 року № 504";

43) Указ Президента України від 18 липня 1996 року № 576 "Про заходи щодо реформування інвестиційної політики в Україні";

44) Указ Президента України від 17 серпня 1996 року № 709 "Про внесення доповнення до Указу Президента України від 5 квітня 1996 року №243";

45) абзац третій статті 1 Указу Президента України від 9 грудня 1996 року № 1178 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України";

46) Указ Президента України від 16 квітня 1997 року № 332 "Про державну економічну підтримку вітчизняних друкованих засобів масової інформації";

47) абзаци третій - п'ятий Указу Президента України від 23 травня 1997 року № 463 "Про внесення змін до деяких указів Президента України";

48) Указ Президента України від 15 липня 1997 року № 646 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 12 червня 1995 року № 436";

49) пункти "б" і "в" статті 1 Указу Президента України від 3 вересня 1997 року № 949 "Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України";

50) Указ Президента України від 1 листопада 1997 року № 1228 "Питання застосування Указу Президента України від 30 червня 1995 року № 497";

51) Указ Президента України від 10 липня 1998 року № 762 "Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій";

52) абзац другий Указу Президента України від 10 серпня 1998 року № 866 "Про внесення змін до деяких указів Президента України";

53) Указ Президента України від 7 вересня 1998 року № 982 "Про регулювання розміру плати за користування тимчасово вільними залишками бюджетних коштів і коштів державних позабюджетних фондів";

54) статтю 4 Указу Президента України від 15 вересня 1998 року № 1019 "Про внесення змін і доповнень до деяких указів Президента України";

55) пункт 39 змін, що вносяться до актів Президента України, затверджених Указом Президента України від 27 січня 1999 року № 70 "Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Президента України";

56) Указ Президента України від 11 травня 1999 року № 491 "Про внесення змін до Указу Президента України від 12 червня 1995 року № 436";

57) Указ Президента України від 26 липня 2000 року № 920 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 12 червня 1995 року №436";

58) статтю 2 Указу Президента України від 31 липня 2000 року № 932 "Про Валютно-кредитну раду Кабінету Міністрів України";

59) Указ Президента України від 19 серпня 2000 року № 994 "Про Спостережну раду по контролю за проведенням експерименту в Північнокримській експериментальній економічній зоні "Сиваш";

60) Указ Президента України від 2 вересня 2000 року № 1043 "Про внесення змін до Указу Президента України від 13 вересня 1995 року № 839";

61) Указ Президента України від 7 вересня 2001 року № 802 "Про внесення змін до Указу Президента України від 12 червня 1995 року № 436".

Указом №419/2019 скасовано:

Указ Президента України від 21 липня 1994 року № 396 "Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю";

пункт 21 змін, що вносяться до актів Президента України, затверджених Указом Президента України від 27 січня 1999 року № 70 "Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Президента України";

пункт 3 змін, що вносяться до актів Президента України, затверджених Указом Президента України від 11 лютого 2000 року № 228 "Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, актів Президента України з питань діяльності Національної гвардії України";

пункт 3 змін, що вносяться до деяких указів Президента України, затверджених Указом Президента України від 29 жовтня 2003 року № 1227 "Про внесення змін до деяких указів Президента України";

Указ Президента України від 26 лютого 2005 року № 381 "Про Міністерство України у справах молоді та спорту";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 381 "Про Положення про Міністерство закордонних справ України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 382 "Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 383 "Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 384 "Про Положення про Пенсійний фонд України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 385 "Про затвердження Положення про Державну виконавчу службу України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 386 "Про Положення про Державну інспекцію України з питань праці";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 387 "Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 388 "Про Положення про Міністерство культури України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 389 "Про Положення про Міністерство соціальної політики України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 390 "Про Положення про Державну службу України з питань захисту персональних даних";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 391 "Про Положення про Державну службу геології та надр України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 393 "Про затвердження Положення про Державне агентство України з управління зоною відчуження";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 394 "Про затвердження Положення про Державну пенітенціарну службу України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 395 "Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України";

статтю 1 Указу Президента України від 6 квітня 2011 року № 396 "Про Державну службу статистики України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 397 "Про Положення про Державну службу з питань інвалідів та ветеранів України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 398 "Про затвердження Положення про Державну авіаційну службу України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 399 "Про затвердження Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 400 "Про Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 401 "Про затвердження Положення про Державну реєстраційну службу України";

статтю 1 Указу Президента України від 6 квітня 2011 року № 403 "Про Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 404 "Про Положення про Державне агентство України з питань кіно";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 405 "Питання Державної міграційної служби України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 406 "Про Положення про Міністерство оборони України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011року № 407 "Про затвердження Положення про Державну архівну службу України";

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 408 "Про Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України";

Указ Президента України від 8 квітня 2011 року № 436 "Про затвердження Положення про Державну службу інтелектуальної власності України";

Указ Президента України від 8 квітня 2011 року № 437 "Про затвердження Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України";

Указ Президента України від 8 квітня 2011 року № 438 "Про затвердження Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України";

Указ Президента України від 8 квітня 2011 року № 439 "Про Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України";

статтю 1 Указу Президента України від 8 квітня 2011 року № 440 "Про затвердження Положення про Державну службу України з лікарських засобів";

Указ Президента України від 8 квітня 2011 року № 441 "Питання Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань";

Указ Президента України від 8 квітня 2011 року № 442 "Питання Державного космічного агентства України";

Указ Президента України від 8 квітня 2011 року № 444 "Про Положення про Державне агентство України з туризму та курортів";

статтю 1 Указу Президента України від 8 квітня 2011 року № 445 "Про Державне агентство земельних ресурсів України";

Указ Президента України від 8 квітня 2011 року № 446 "Про Положення про Міністерство фінансів України";

Указ Президента України від 8 квітня 2011 року № 447 "Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті";

статтю 1 Указу Президента України від 8 квітня 2011 року № 448 "Про Державну службу експортного контролю України";

Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 451 "Про Положення про Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном";

Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 452 "Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України";

Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 453 "Про Положення про Державне агентство водних ресурсів України";

Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 454 "Про Положення про Державну екологічну інспекцію України";

Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 455 "Про Положення про Державне агентство екологічних інвестицій України";

Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 456 "Про Положення про Державне агентство автомобільних доріг України";

статтю 1 Указу Президента України від 13 квітня 2011 року № 457 "Питання Державної служби України з контролю за наркотиками";

Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 458 "Про Положення про Державне агентство лісових ресурсів України";

Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 459 "Про Державну інспекцію сільського господарства України";

статтю 1 Указу Президента України від 13 квітня 2011 року № 460 "Про Положення про Державну казначейську службу України";

Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 461 "Про Положення про Державну пробірну службу України";

Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 462 "Про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України";

статтю 1 Указу Президента України від 13 квітня 2011 року № 463 "Про Положення про Державне агентство резерву України";

Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 464 "Про затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України";

Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 465 "Про Положення про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів";

Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 466 "Про Положення про Державну службу фінансового моніторингу України";

Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 467 "Про Положення про Міністерство охорони здоров'я України";

статтю 1 Указу Президента України від 16 квітня 2011 року № 484 "Про Державне агентство рибного господарства України";

Указ Президента України від 23 квітня 2011 року № 499 "Про Положення про Державну фінансову інспекцію України";

статтю 1 Указу Президента України від 23 квітня 2011 року № 500 "Про Міністерство аграрної політики та продовольства України";

Указ Президента України від 7 травня 2011 року № 559 "Про Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України";

Указ Президента України від 12 травня 2011 року № 581 "Про Положення про Міністерство інфраструктури України";

Указ Президента України від 12 травня 2011 року № 583 "Про Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України";

Указ Президента України від 31 травня 2011 року № 633 "Про затвердження Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України";

Указ Президента України від 31 травня 2011 року № 634 "Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України";

статті 1, 2, 4 і 5 Указу Президента України від 30 червня 2011 року № 717 "Про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";

Указ Президента України від 8 липня 2011 року № 741 "Про внесення змін до Положення про Міністерство соціальної політики України";

пункти 2 і 3 статті 1 Указу Президента України від 8 липня 2011 року № 742 "Про внесення змін до деяких указів Президента України";

статтю 2 Указу Президента України від 18 липня 2011 року № 769 "Питання управління державною службою в Україні";

Указ Президента України від 14 вересня 2011 року № 915 "Про внесення змін до Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України";

Указ Президента України від 5 жовтня 2011 року № 965 "Про внесення зміни до Положення про Державне агентство земельних ресурсів України";

Указ Президента України від 29 листопада 2011 року № 1078 "Про внесення змін до деяких указів Президента України";

Указ Президента України від 26 грудня 2011 року № 1183 "Про внесення змін до Указів Президента України від 6 квітня 2011 року № 389 та від 8 квітня 2011 року № 446";

Указ Президента України від 3 січня 2012 року № 1 "Про внесення змін до деяких указів Президента України";

Указ Президента України від 11 січня 2012 року № 11 "Про внесення змін до Положення про Міністерство юстиції України";

пункти 2-5 статті 1 Указу Президента України від 14 лютого 2012 року № 85 "Про внесення змін до деяких указів Президента України";

пункти 2-7 статті 1 Указу Президента України від 22 лютого 2012 року № 134 "Про внесення змін до деяких указів Президента України";

Указ Президента України від 30 березня 2012 року № 229 "Про внесення змін до Положення про Державну виконавчу службу України";

Указ Президента України від 30 березня 2012 року № 236 "Питання реалізації державної політики з контролю за цінами";

статтю 1 та пункт 2 статті 2 Указу Президента України від 30 березня 2012 року № 237 "Деякі питання діяльності Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва";

Указ Президента України від 6 квітня 2012 року № 250 "Про внесення змін до Указів Президента України від 8 квітня 2011 року № 445 та від 23 квітня 2011 року № 500";

Указ Президента України від 7 травня 2012 року № 301 "Про внесення зміни до Положення про Міністерство соціальної політики України";

Указ Президента України від 30 травня 2012 року № 368 "Про внесення змін до Положення про Міністерство юстиції України";

пункт 2 статті 1 Указу Президента України від 1 червня 2012 року № 374 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України";

Указ Президента України від 13 червня 2012 року № 391 "Про внесення змін до Указів Президента України від 12 травня 2011 року № 581 та від 30 червня 2011 року № 717";

Указ Президента України від 19 червня 2012 року № 405 "Про внесення змін до Указів Президента України від 6 квітня 2011 року № 396 та від 31 травня 2011 року № 634";

Указ Президента України від 31 липня 2012 року № 462 "Про внесення змін до пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України";

Указ Президента України від 30 серпня 2012 року № 525 "Про внесення зміни до пункту 4 Положення про Пенсійний фонд України";

Указ Президента України від 6 грудня 2012 року № 685 "Про внесення змін до Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України";

Указ Президента України від 29 грудня 2012 року № 770 "Про внесення змін до пункту 4 Положення про Державне агентство земельних ресурсів України";

статті 1-3, пункти 2, 3 статті 4 та статтю 5 Указу Президента України від 16 січня 2013 року № 19 "Про Державну службу зайнятості України";

Указ Президента України від 16 січня 2013 року № 20 "Деякі питання Державної служби України з надзвичайних ситуацій";

Указ Президента України від 1 лютого 2013 року № 51 "Про внесення змін до Положення про Міністерство соціальної політики України";

Указ Президента України від 26 лютого 2013 року № 89 "Про внесення змін до Положення про Державну службу України з лікарських засобів";

Указ Президента України від 26 лютого 2013 року № 90 "Про внесення змін до статті 5 Указу Президента України від 16 січня 2013 року № 19";

Указ Президента України від 5 березня 2013 року № 117 "Про внесення змін до пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України";

Указ Президента України від 18 березня 2013 року № 141 "Про Міністерство доходів і зборів України";

Указ Президента України від 21 березня 2013 року № 152 "Про внесення змін до Положення про Міністерство інфраструктури України";

Указ Президента України від 27 березня 2013 року № 164 "Про внесення змін до Положення про Міністерство соціальної політики України";

Указ Президента України від 15 квітня 2013 року № 211 "Про внесення змін до Положення про Міністерство юстиції України";

Указ Президента України від 17 квітня 2013 року № 219 "Про внесення зміни до пункту 12 Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України";

Указ Президента України від 17 квітня 2013 року № 220 "Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію України з контролю за цінами";

Указ Президента України від 17 квітня 2013 року № 221 "Про внесення змін до Указів Президента України від 6 квітня 2011 року № 393 та від 13 квітня 2011 року № 452";

Указ Президента України від 25 квітня 2013 року № 240 "Питання Міністерства освіти і науки України";

Указ Президента України від 15 травня 2013 року № 268 "Про внесення зміни до пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України";

Указ Президента України від 20 травня 2013 року № 292 "Про внесення змін до Положення про Державне агентство автомобільних доріг України";

Указ Президента України від 25 червня 2013 року № 347 "Про внесення зміни до пункту 4 Положення про Державну службу геології та надр України";

Указ Президента України від 27 червня 2013 року № 351 "Про внесення змін до Положення про Державне агентство водних ресурсів України";

Указ Президента України від 15 липня 2013 року № 379 "Про внесення зміни до пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України";

Указ Президента України від 19 липня 2013 року № 389 "Про Міністерство промислової політики України";

Указ Президента України від 24 липня 2013 року № 390 "Про Положення про Міністерство молоді та спорту України";

Указ Президента України від 15 серпня 2013 року № 426 "Про внесення змін до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України";

Указ Президента України від 2 вересня 2013 року № 468 "Про внесення змін до Указу Президента України від 6 квітня 2011 року № 406";

Указ Президента України від 2 вересня 2013 року № 470 "Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті";

Указ Президента України від 2 вересня 2013 року № 472 "Про внесення змін до указів Президента України від 6 квітня 2011 року № 389 та № 397";

Указ Президента України від 2 вересня 2013 року № 473 "Про внесення змін до деяких указів Президента України щодо волонтерської діяльності";

Указ Президента України від 2 вересня 2013 року № 476 "Про національний орган України з питань протимінної діяльності";

Указ Президента України від 11 вересня 2013 року № 506 "Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті";

Указ Президента України від 18 жовтня 2013 року № 565 "Про внесення змін до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України";

Указ Президента України від 18 жовтня 2013 року № 566 "Про внесення зміни до пункту 7 Положення про Державну службу зайнятості України";

Указ Президента України від 22 жовтня 2013 року № 578 "Про внесення змін до указів Президента України від 8 квітня 2011 року № 444 та від 12 травня 2011 року № 581";

Указ Президента України від 18 грудня 2013 року № 689 "Про внесення змін до деяких указів Президента України";

Указ Президента України від 20 грудня 2013 року № 699 "Про внесення змін до Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України";

статтю 3 Указу Президента України від 17 січня 2014 року № 12 "Деякі питання підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу, здобуття права на проведення у 2022 році зимових Олімпійських та Параолімпійських ігор в Україні";

Указ Президента України від 17 січня 2014 року № 22 "Про внесення змін до Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України";

статтю 2 Указу Президента України від 30 січня 2019 року № 23 "Про Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України".

Источник: 5.ua

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