Держава
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28.11.2022 17:18
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Понад 16 тисяч ракетних ударів завдала росія по Україні понад, більшість — по цивільних об’єктах

Понад 16 тисяч ракетних ударів завдала росія по Україні понад, більшість — по цивільних об’єктах

За дев’ять місяців війни країна-терорист завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

97% цілей були цивільними об’єктами. Так, приблизно 12 300 ударів окупанти завдали по приміських зонах і селах, 1 900 — по будинках, понад 500 – по військових об’єктах.

Близько 220 російських ударів прийшлося на об’єкти енергетичної інфраструктури, 250 – на об’єкти транспортної інфраструктури.

Агентство Телевидения Новости

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