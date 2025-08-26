Держава
Сегодня 07:27
Понад 70 диверсійних атак, здійснених у Великій Британії після 2022 року, були пов'язані з росією

Про це повідомляють (https://www.milwaukeeindependent.com/newswire/intelligence-officials-fear-russias-brazen-campaign-sabotage-growing-dangerous/) британські медіа з посиланням на представників європейських розвідок.

● кремль використовує нову тактику — вербує підлітків і молодих чоловіків через соцмережі, перетворюючи їх на виконавців підпалів і вибухів. Через масові висилки з Британії російських розвідників після отруєння Сергія Скрипаля у 2018 році рф втратила кадрову агентуру, тому кремль перейшов до більш гнучкої моделі.

● Об'єкти атак — склади, логістичні хаби, телекомунікаційні вузли й бізнеси, зокрема ті, що допомагають Україні. Мета — економічні втрати, зрив постачань і створення атмосфери вразливості тилів Європи.

Такі дії є формою державного тероризму через приватних виконавців. Європейські спецслужби застерігають, що нова тактика російських диверсій є більш небезпечною: непідготовлені виконавці часто діють поруч із житловими кварталами та складами, намагаються збирати саморобні вибухові пристрої без розуміння базових правил безпеки, тим самим збільшуючи ризик масових жертв.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15406

