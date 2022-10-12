Понад 70 людей загинули у Запоріжжі за останні два тижні внаслідок російських обстрілів
Понад 70 мирних жителів Запоріжжя загинули внаслідок російських обстрілів за останні два тижні, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Старух.
«За останні два тижні, з 30 вересня, у нас понад 70 людей загинули внаслідок цих обстрілів», – сказав він на брифінгу в Медіацентрі «Україна» в середу, пише Інтерфакс-Україна.
Голова ОВА зазначив, що було зруйновано багатоповерхівки, приватний сектор, а також було зруйновано та пошкоджено об’єкти інфраструктури.
«Великі шрами в місті залишили ці варварські атаки на цивільні об’єкти. Всі ракети, що влучали по місту, – це ракети точного наведення: вони летять туди, куди мають прилетіти», – додав він.
Раніше Старух повідомляв, що російські окупанти запустили сім ракет С-300 по нічному Запоріжжю, внаслідок чого зруйновано інфраструктуру, але постраждалих немає.