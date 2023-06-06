Понад 70% опитаних українців вважають підготовку до широкомасштабної війни недостатньою — опитування Центру Разумкова

Відповідаючи ж на запитання: "Чи достатніми були зусилля української влади щодо підготовки до широкомасштабної війни з рф?", майже 73,6% респондентів оцінили підготовку як недостатню або зазначили, що влада взагалі не готувалася до війни.

Водночас більшість опитаних українців найбільшу відповідальність за стан підготовки України до війни покладає на президента, віддавши йому 42,4% голосів.

За ним ідуть Міноборони та Генштаб із 19,3 і 9,3% респондентів відповідно. Лише 1,9% опитаних зазначають важливість ролі уряду в цьому питанні.

Хоча саме уряд мав здійснювати підготовку до переведення економіки у воєнний стан і саме виконавча влада зобов'язана забезпечувати її функціонування в умовах війни.

"Неадекватно низький рейтинг відповідальності Кабінету міністрів у цьому питанні демонструє низьку політичну значущість уряду в очах народу, колосальну слабкість у реалізації своїх прямих функцій і можливість відсидітися в тіні, поки на публічній сцені всі софіти президент спрямував на себе", — пише офіцер, держчиновник 2 рангу Дмитро Менделєєв.

Джерело: https://t.me/znua_live/96472

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