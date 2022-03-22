Понад 7000 маріупольців за добу вивезли гуманітарними коридорами до Запоріжжя

Понад 7000 маріупольців вдалося упродовж доби евакуювати гуманітарними коридорами до Запоріжжя, повідомляє hromadske.ua із посиланням на Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук. Водночас частину евакуації зірвали російські окупанти.

Так, понад 1 100 людей вдалося евакуювати з Бердянська до Запоріжжя. Зараз вони у безпеці. Також із Маріуполя до Запоріжжя на особистому транспорті виїхали 5 926 людей.

Крім того, до Бердянська прибули дві вантажівки з гуманітарною допомогою. До міста прибули 24 автобуси, які завтра, 23 березня, о 09:00 почнуть забирати маріупольців від міського спорткомплексу. Також завтра зранку із Запоріжжя мають виїхати додаткові автобуси та бензовоз із пальним для дозаправлення автівок маріупольців у Бердянську.

Однак у Мангуші окупаційні війська затримали 11 автобусів і дві автівки з чотирма працівниками ДСНС, які рухались погодженим гуманітарним коридором. Міністерка зазначала, що колону затримали бойовики «ДНР».

«Утримують їх як заручників. Ми вважаємо це актом тероризму… росія вчора погодила цей маршрут, тому вона повністю несе за це (затримання – ред.) відповідальність», – сказала Верещук.

Вона звернулась до президента Міжнародного комітету Червоного Хреста Пітера Мауера, який завтра, 23 березня, перебуватиме у москві, з вимогою негайно відпустити екіпажі автобусів та рятувальників.

Агентство Телевидения Новости