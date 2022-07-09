Понад мільйон воїнів на захисті України та сценарії завершення війни
Головне від міністра оборони Резнікова
● По мобілізації залучено до оборони країни:
- ЗСУ – до 700 тис. осіб;
- Національна гвардія – до 90 тисяч;
- Держприкордонслужба – близько 60 тисяч;
- Нацполіція – 100 тисяч.
● Бізнес активно допомагає специфічними видами озброєння і техніки – БПЛА, бронеавтомобілі, спеціальний транспорт тощо.
● Розпочато підготовку ЗСУ до холодів: по речовому забезпеченню підписано 292 договори з 84 вітчизняними виробниками-постачальниками.
● Міноборони працює над постачанням сучасного озброєння натівського стандарту: артилерія, броньовані машини, засоби ураження.
● Сценарії закінчення війни: «чергова серія жестів доброї волі росіян», поступова боротьба і удари сучасною зброєю по найболючіших місцях зс рф або «парад суверенітетів» у росії та розпад країни.
Источник: https://t.me/spravdi/12768