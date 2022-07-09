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Понад мільйон воїнів на захисті України та сценарії завершення війни

Понад мільйон воїнів на захисті України та сценарії завершення війни

Головне від міністра оборони Резнікова

● По мобілізації залучено до оборони країни:

- ЗСУ – до 700 тис. осіб;

- Національна гвардія – до 90 тисяч;

- Держприкордонслужба – близько 60 тисяч;

- Нацполіція – 100 тисяч.

● Бізнес активно допомагає специфічними видами озброєння і техніки – БПЛА, бронеавтомобілі, спеціальний транспорт тощо.

● Розпочато підготовку ЗСУ до холодів: по речовому забезпеченню підписано 292 договори з 84 вітчизняними виробниками-постачальниками.

● Міноборони працює над постачанням сучасного озброєння натівського стандарту: артилерія, броньовані машини, засоби ураження.

● Сценарії закінчення війни: «чергова серія жестів доброї волі росіян», поступова боротьба і удари сучасною зброєю по найболючіших місцях зс рф або «парад суверенітетів» у росії та розпад країни.

Источник: https://t.me/spravdi/12768

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