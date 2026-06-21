Понад половина російських регіонів увійшли у 2026 рік із дефіцитом бюджету

За чотири роки війни їх кількість зросла майже вдесятеро.

● За підсумками першого кварталу 2026 року «в мінусі» опинилися 56 з 83 регіонів рф. Для порівняння: на початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році таких регіонів було всього шість.

● Бюджетна криза дотягнулася до найвіддаленіших куточків росії. Найважча ситуація склалася в єврейській автономній області, на кузбасі, у вологодській області та республіці комі.

● Причина проста: кремль, спускаючи колосальні ресурси на війну, радикально урізав підтримку регіонів з центрального бюджету, натомість «повісив» на регіональну владу додатковий фінансовий тягар. Суб'єкти рф тепер мають за власний рахунок покривати оборонні потреби, виплачувати мільйонні «гробові» і «підйомні» мобілізованим та фінансувати проєкти на ТОТ.

❗️ Жителі російської глибинки вже платять за імперські амбіції кремля якістю життя. Щоб звести кінці з кінцями, регіони масово скорочують витрати на ремонт доріг, освіту, охорону здоров'я та інші цивільні програми. Це неминуче призведе до глибокої деградації інфраструктури та соціальної сфери по всій росії.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18357

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