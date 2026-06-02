Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:56
Просмотров: 95

Понад половину поляків негативно оцінює роботу президента Кароля Навроцького

Понад половину поляків негативно оцінює роботу президента Кароля Навроцького

Про це свідчать (https://www.pap.pl/ua/ukrainian/news/opituvannya-50-polyakiv-negativno-ocinyuyut-prezidentstvo-navrockogo) дані опитування United Surveys.

За результатами, 50,1% респондентів висловилися про президентство Навроцького негативно. З них 26,7% обрали варіант «скоріше негативно», а 23,4% — «категорично негативно».

Водночас 48,2% опитаних оцінили його діяльність позитивно: 23,6% — «однозначно позитивно», ще 24,6% — «скоріше позитивно». Не змогли відповісти 1,7% респондентів.

▪️Опитування United Surveys by IBRiS для Wirtualna Polska проводили 28—29 травня серед 1 000 респондентів методом дзвінків та повідомлень.

Фото: Getty Images / «Бабель»

Джерело: https://t.me/babel/84568

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

З міськради Любліна зняли прапор України через присвоєння підрозділу ССО назви «імені Героїв УПА»
Сегодня 09:56    106
У Польщі повернули автобусний маршрут № 666 до міста Гель, який у 2023 скасували через скарги релігійних груп
Сегодня 08:46    100
Польща випускатиме електромобілі під власною маркою
01.06.2026 10:58    140
В МЗС України відреагували на критику Польщі щодо присвоєння підрозділу ССО назви «імені Героїв УПА»
30.05.2026 08:30    207
На кордоні з Польщею збудують паркувальну зону на 600 вантажівок
29.05.2026 10:20    138
Польша получила одобрение от Госдепа США на производство ракет для Patriot
27.05.2026 07:54    146
Найбільший польський маркетплейс запустить пряму доставку в Україну
27.05.2026 07:26    133
Опрос: 72% немцев не уверены в способности Бундесвера защитить страну в случае нападения
25.05.2026 08:45    141
Влада провінції Альберта в жовтні проведе необов'язковий референдум щодо виходу зі складу Канади — BBC
23.05.2026 10:08    129
Дональд Трамп мусив особисто втрутитися для перекидання військ до Польщі
23.05.2026 07:40    126
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 