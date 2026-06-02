Понад половину поляків негативно оцінює роботу президента Кароля Навроцького

Про це свідчать (https://www.pap.pl/ua/ukrainian/news/opituvannya-50-polyakiv-negativno-ocinyuyut-prezidentstvo-navrockogo) дані опитування United Surveys.

За результатами, 50,1% респондентів висловилися про президентство Навроцького негативно. З них 26,7% обрали варіант «скоріше негативно», а 23,4% — «категорично негативно».

Водночас 48,2% опитаних оцінили його діяльність позитивно: 23,6% — «однозначно позитивно», ще 24,6% — «скоріше позитивно». Не змогли відповісти 1,7% респондентів.

▪️Опитування United Surveys by IBRiS для Wirtualna Polska проводили 28—29 травня серед 1 000 респондентів методом дзвінків та повідомлень.

