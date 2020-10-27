Понад пів сотні спільних заходів проведуть оборонні відомства України та Німеччини наступного року

Оборонні відомства України та Німеччини у 2021-му році запланували проведення більше пів сотні спільних заходів. Вони спрямовані на досягнення Збройними Силами України стандартів НАТО, взаємосумісності зі збройними силами країн-партнерів, а також більш тісної співпраці у галузі безпеки та оборони з країнами-членами Європейського Союзу. План двостороннього оборонного співробітництва на наступний рік було погоджено під час візиту делегації Міністерства оборони України на чолі з директором Директорату політики у сфері оборони Юрієм Пундою до Федеративної Республіки Німеччина.

Делегації оборонних відомств України та Німеччини обмінялись аналізом поточної безпекової ситуації в європейському регіоні з огляду на зростання потенційних викликів та загроз, триваючий конфлікт на сході України та продовження агресивної зовнішньої політики Російською Федерацією, зокрема в районі Чорного та Азовського морів.

Глава німецької делегації контр-адмірал Аксель Рістау позитивно оцінив амбітні плани щодо оборонної реформи, яку Міністерство оборони України планує реалізувати протягом наступних п’яти років. Він також наголосив на готовності Федерального міністерства оборони Федеративної Республіки Німеччина продовжити надання Міністерству оборони та Збройним Силам України консультативно-дорадчої допомоги за напрямками реформування системи логістичного забезпечення, військової освіти, медичного забезпечення, підготовки стратегічних оборонних документів.

Німецькі партнери наголосили на прийнятому керівництвом Федерального міністерства оборони Федеративної Республіки Німеччина рішенні продовжити надання матеріально-технічної допомоги Збройним Силам України за гуманітарним та соціальним напрямками. Зокрема, щодо технічного переоснащення військових шпиталів, що має забезпечити покращення якості надання медичної допомоги українським військовослужбовцям, які зазнають надзвичайних навантажень під час стримування російської збройної агресії.

Сторони також обговорили питання продовження практики лікування у військових медичних закладах Бундесверу тяжкопоранених військовослужбовців Збройних Сил України під час бойових дій на Сході України.

Німецька сторона наголосила на підтримці територіальної цілісності та незалежності України, готовності продовжити роботу щодо пошуку шляхів врегулювання збройного конфлікту з Російською Федерацією політико-дипломатичними засобами, зокрема через активізацію діяльності Нормандського формату, а також використання інших можливих міжнародних інструментів.

Источник: mil.gov.ua

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