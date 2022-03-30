Государство
Перейти к списку новостей
30.03.2022 16:52
Просмотров: 302

Поновлена подача газу у богатоповерхівках

Поновлена подача газу у богатоповерхівках

Спеціалісти АТ «Харківміськгаз» на сьогоднішній день поновили газопостачання понад 31 тис. квартир та близько 700 будинків приватного сектору.

Як повідомили на підприємстві, зокрема, фахівці виконали ремонтно-відновлювальні роботи на підземному газопроводі середнього тиску діаметром 720 мм, який був пошкоджений внаслідок прямого потрапляння ворожого снаряду.

Незважаючи на складність та непередбачувану ситуацію в районі, де постійно лунали вибухи, фахівці «Харківміськгазу» усунули наслідки руйнування у найкоротші терміни. Ремонт проводився поетапно із застосуванням спецтехніки. Газівники замінили пошкоджену ділянку газопроводу, виконали земельні та газозварювальні роботи.

На підприємстві також зазначили, що евакуюваним жителям приватного сектора газопостачання підключатиметься в індивідуальному порядку.

В АТ «Харківміськгаз» наголосили, що підприємство докладає всіх зусиль, щоб харків’яни були з безпечним та безперебійним газопостачанням.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 