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Поновлено роботи у зруйнованих ворожими авіабомбами житлових будинках міста Ізюм: ДСНС

Поновлено роботи у зруйнованих ворожими авіабомбами житлових будинках міста Ізюм: ДСНС

З початку березня минулого року російські окупанти завдавали нищівного бомбардування по місту Ізюм.

Найбільшою за кількістю жертв була атака на 2 житлові п’ятиповерхівки, повідомляють в ДСНС Харківської області.

Вранці 9 березня ворог скинув 2 авіабомби ФАБ-500.

В результаті вибухів сталася значна руйнація цих будинків. Рятувальники спільно з комунальниками та простими людьми протягом трьох місяців проводили аварійно-рятувальні роботи.

Під завалами було знайдено тіла 54 мирних мешканців, серед яких діти.

Вчора харківські рятувальники знову розпочали пошукові роботи на цих руїнах.

Наразі працює 6 одиниць аварійно-рятувальної техніки та 18 надзвичайників, у тому числі верхолази ДСНС.

Їхнє завдання – розбір нестійких зруйнованих конструкцій з верхніх поверхів двох будинків, розчищення вцілілих приміщень від будівельного сміття, ретельне його просіювання, щоб відшукати будь-які фрагменти людських тіл.

Агентство Телевидения Новости

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