Попередні результати щодо організаційного аналізу Генеральної прокуратури України

Після запуску організаційного аналізу Генеральної прокуратури України у грудні 2018 року, команда фахівців-консультантів компанії PwC проекту останні три місяці працювала над оцінкою управлінських стратегій та робочих процесів, інституційної та організаційної структури Генеральної прокуратури України.

13 та 16 березня 2019 року Генеральний прокурор України, керівництво вищої та середньої ланки ГПУ зустрілися з міжнародними та національними експертами компанії PwC і Ради Європи для обговорення попередніх спостережень щодо ключових напрямків аналізу.

У своєму виступі Генеральний прокурор Юрій Луценко висловив подяку Раді Європи та уряду Данії за сталу підтримку Генеральної прокуратури України. «Для нас дуже важливо, що реформи, які ми впроваджуємо, знаходять розуміння серед наших партнерів. Наша сьогоднішня зустріч – це відкрита дискусія. У той час, як консультанти будуть презентувати результати спостережень, зворотній зв'язок з нашої сторони є критичним для спільного визначення кроків щодо впровадження зазначених рекомендацій», - наголосив Генпрокурор.

В найближчі тижні будуть проведені цільові, поглиблені дискусії з представниками Генеральної прокуратури щодо попередніх спостережень, які з’явилися у ході організаційного аналізу. Підсумки аналізу, спостереження та практичні рекомендації, розроблені фахівцями PwC, будуть представлені у звіті, який буде надано вищому керівництву ГПУ для обговорення і подальшого впровадження в Генеральній прокуратурі.

«Тільки через діалог ми зможемо досягти відчуття співпричетності щодо фінального звіту – документу, який закладе підвалини для підвищення організаційної ефективності ГПУ та впровадження найуспішнішого світового досвіду в її діяльність», - підкреслив Мортен Енберг, Голова Офісу Ради Європи в Україні.

Організаційний аналіз ГПУ є частиною сталої підтримки Ради Європи українських органів прокуратури в межах проекту «Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні».

За матеріалами Департаменту міжнародно-правового співробітництва

Источник: gp.gov.ua

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