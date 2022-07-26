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Поповнення в «армії дронів»: майже 100 безпілотників летять на допомогу ЗСУ

Поповнення в «армії дронів»: майже 100 безпілотників летять на допомогу ЗСУ

Маємо перші підписані контракти на закупівлю безпілотників на суму 260,5 мільйона гривень, повідомив міністр цифровізації Михайло Федоров.

Які БПЛА отримає Україна:

● Fly Eye – одні з найкращих дронів-розвідників – 20 одиниць.

● Мультикоптери Matrice – мають штучний інтелект, записують високоякісні відео, фокусуються на цілях і дистанційно визначають потенційну небезпеку – 78 одиниць.

● Warmate – ударні дрони-камікадзе – 2 наземні системи для 20 одиниць.

Задонатити кошти чи передати захисникам України власний дрон ви можете на UNITED24 (https://u24.gov.ua/uk/dronation).

Джерело: https://t.me/spravdi/14053

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