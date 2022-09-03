Попри війну у мистецьких школах міста Харкова стартував новий навчальний рік

Зокрема, День знань відзначили у Дитячій школі мистецтв №6. В рамках першого уроку, який відбувся онлайн, учні малювали дитячі долоньки та прикрашали їх абстракціями і надписами зі словами добрих побажань. Також діти мали нагоду поспілкуватися одне з одним, познайомитися з викладачами та новачками.

«Вони з радістю привітали ровесників і вчителів, символічно простягнувши свою маленьку долоньку, зображену на малюнку. Для тих, хто продовжує навчання у школі мистецтв, це була нагода продемонструвати набуті знання та володіння різними техніками, а для наших першокласників – заявити про себе та свої художні здібності», - зазначили у Департаменті культури.

Крім того, до творчого процесу долучилися викладачі художнього відділення. Вони також створили свої роботи, а зараз працюють над виготовленням вітальної листівки, що об’єднає намальовані в День знань долоньки учасників уроку. На добру згадку про подію листівку отримає кожен учень.

Джерело: https://t.me/citykharkivua/14588

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