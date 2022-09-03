Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:20
Просмотров: 104

Попри війну у мистецьких школах міста Харкова стартував новий навчальний рік

Попри війну у мистецьких школах міста Харкова стартував новий навчальний рік

Зокрема, День знань відзначили у Дитячій школі мистецтв №6. В рамках першого уроку, який відбувся онлайн, учні малювали дитячі долоньки та прикрашали їх абстракціями і надписами зі словами добрих побажань. Також діти мали нагоду поспілкуватися одне з одним, познайомитися з викладачами та новачками.

«Вони з радістю привітали ровесників і вчителів, символічно простягнувши свою маленьку долоньку, зображену на малюнку. Для тих, хто продовжує навчання у школі мистецтв, це була нагода продемонструвати набуті знання та володіння різними техніками, а для наших першокласників – заявити про себе та свої художні здібності», - зазначили у Департаменті культури.

Крім того, до творчого процесу долучилися викладачі художнього відділення. Вони також створили свої роботи, а зараз працюють над виготовленням вітальної листівки, що об’єднає намальовані в День знань долоньки учасників уроку. На добру згадку про подію листівку отримає кожен учень.

Попри війну у мистецьких школах міста Харкова стартував новий навчальний рік

Попри війну у мистецьких школах міста Харкова стартував новий навчальний рік

Попри війну у мистецьких школах міста Харкова стартував новий навчальний рік

Попри війну у мистецьких школах міста Харкова стартував новий навчальний рік

Попри війну у мистецьких школах міста Харкова стартував новий навчальний рік

Попри війну у мистецьких школах міста Харкова стартував новий навчальний рік

Попри війну у мистецьких школах міста Харкова стартував новий навчальний рік

Джерело: https://t.me/citykharkivua/14588

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

"Военное преступление, знаешь че такое, не?" - перехоплення ГУР
Сегодня 10:33    104
Новости с временно оккупированных территорий из российских пабликов
Сегодня 10:06    102
Судитимуть священника УПЦ МП, який зливав ворогу дані про ЗСУ у Сєвєродонецьку
Сегодня 09:52    94
Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 380 дітей
Сегодня 09:39    85
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.09 орієнтовно
Сегодня 09:26    98
У Бучі завершили поховання незабраних тіл жителів
Сегодня 09:26    115
большинство россиян по-прежнему поддерживают войну в Украине - ISW
Сегодня 09:14    119
Загарбники обстріляли Харків та Сумщину, лісова пожежа з області перекинулася в рф
Сегодня 09:02    127
Росіяни запустили новий фейк про «мобілізацію» жінок у Харкові: у поліції пояснили, чого домагається ворог
Сегодня 08:39    139
Харківщина. 3 вересня
Сегодня 08:38    123
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 