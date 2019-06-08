Популизм, окружение Януковича и Бойко - премьер: с чем идет на выборы "Оппозиционная платформа за жизнь"

6 июня пророссийская партия "Оппозиционная платформа за жизнь" провела съезд, ограниченный для прессы, кроме каналов, которые связывают с Виктором Медведчуком.

Главные месседжи, сказанные на съезде эксрегионалами и новыми старыми политиками, приводит THE NEWSROOM в Telegram.

Так, своей главной задачей съезд определил победу на внеочередных парламентских выборах, назначенных на 21 июля 2019 года.

"Я люблю тебя, жизнь", - поет неизвестныйребенок.

Далее слово взял первый номер избирательного списка Юрий Бойко: "Мы принесем мир на Донбасс и обеспечим выполнение Минских соглашений. Украина станет парламентской республикой с расширенными функциями местного самоуправление. Мы отменим закон о люстрации и о так называемой декоммунизации. Мы остановим тарифный геноцид и снизим цены на газ для населения. Это будет сделано за счет прямых поставок газа из РФ. Мы обеспечим неучастие Украины в любых военных объединениях ".

"Мы обязаны принести мир в Украину, прекратить боевые действия на востоке страны. Наш план урегулирования поддержали Донецк, Луганск и Москва, и дело сейчас - за ответом Киева", - вторил ему Виктор Медведчук.

Кроме того политики считают, что способны после выборов сформировать правительство и оправдать надежды избирателей.

"Но одновременно, выбирая парламент, Украина выберет новое правительство и нового премьер-министра. Разница нашей команды от других в том, что у нас есть будущий премьер-министр. Это - Юрий Бойко", - сказал Сергей Левочкин.

Итак, согласно последним данным социологов, партия Бойко-Рабиновича имеет 10,7% поддержки электората, а следовательно, в настоящее время сможет провести в новую Раду, как минимум, 30 человек по избирательному списку.

По составу - на сайте опубликована первая десятка будущих депутатов от этой партии: что о них известно?

1. Юрий Бойко - соратник Януковича, бывший "регионал", владелец знаменитых "вышек", газовый переговорщик с Кремлем времен Кучмы и Януковича.

2. Вадим Рабинович - друг Кучмы, ранее обвиненный в незаконной торговле оружием.

3. Виктор Медведчук - "безуспешный" адвокат Стуса и успешный кум президента РФ Путина.

4. Наталья Королевская - соратница Януковича, бывшая "регионалка".

5. Сергей Левочкин - соратник Януковича, глава его администрации.

6. Василий Нимченко - заместитель Медведчука в пророссийской ОО "Украинский выбор".

7. Нестор Шуфрич - соратник Януковича, друг Медведчука, бывший "регионал".

8. Сергей Ларин - соратник Януковича, заместитель Левочкина в АП во времена протестов на Майдане.

9. Сергей Дунаев - соратник Януковича, бывший "регионал".

10. Тарас Козак - миноритарный бизнес-партнер Медведчука.

Напомним, своим визитом в Москву кандидат в президенты Юрий Бойко послал четкий сигнал Кремлю о готовности ползать перед ними на коленях и договариваться.

22 марта в Москве кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук вместе с тогда еще кандидатом в президенты Украины от оппозиционной платформы "За жизнь" Юрием Бойко провел переговоры с премьером РФ Дмитрием Медведевым и главой Газпрома Алексеем Миллером.

Источник: prm.ua

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