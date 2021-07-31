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Попытка Путина фальсифицировать историю обречена на провал: заявление МИД Польши

Попытка Путина фальсифицировать историю обречена на провал: заявление МИД Польши

Фальшивая интерпретация истории в статье президента Российской Федерации Владимира Путина о «едином народе» обречена на провал, поскольку не опирается на правду. Об этом в эфире «Польского радио» заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач, комментируя историческое подписание руководителями МИД Украины, Польши и Литвы декларации в Вильнюсе.

Представитель польского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что так называемый «спор памяти» между народами Центральной и Восточной Европы, с одной стороны, и Россией, с другой, никуда не исчез.

«Примером этого послужила немедленная реакция Владимира Путина, который в своей статье сразу после нашей декларации стремился показать, что украинцы на самом деле — русские или малороссы, как хотят представить это сегодняшние идеологи Москвы. Поэтому спор будет продолжаться, но мне кажется, что историю невозможно исказить целиком, нельзя изменить никакими попытками фальшивой интерпретации, которые пытается делать Москва. Они обречены на поражение, поскольку не опираются на правду», — рассказал Марцин Пшидач.

Замглавы МИД Польши напомнил, что за последние 200 лет эти страны и народы находились под российской оккупацией. В дополнение, официальная Москва во времена Советского Союза также «пыталась показывать отдельность народов Восточной Европы от культуры Западной Европы и устанавливать преобладание русской культуры».

В то же время, Пшидач вспомнил, как Литва в 90-х годах и Украина пытались основывать свою политику на отдельной национальной идентичности.

«Думаю, сейчас они уже на несколько ином этапе; укрепив своё убеждение об отдельности, они могут себе позволить обратиться к истории, которая нас объединяет без ресентимента, иногда антипольских, которые где-то в 90-х годах существовали в Литве, а в 2000-х — в Украине», — сказал он.

Политик убежден, что сегодня Украина и Литва осознают и начинают открывать огромный потенциал, который содержится в общей истории всех трёх государств. Эта история, по мнению Пшидача, имеет достаточно примеров толерантности, сотрудничества, демократии и сегодня Киев, Вильнюс и Варшава имеют уникальную возможность строить совместное успешное будущее.

Источник: sprotyv.info

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