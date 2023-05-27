Пора посвятить себя полной победе Украины - конгрессмены США

Представители обеих партий американского Конгресса обратились с новым призывом к администрации президента Джо Байдена по поводу отправки в Украину ракет большего радиуса действия ATACMS — Foreign Policy

Об этом говорится в письме представителей Хельсинкской комиссии, адресованном президенту США.

«Теперь, когда принято решение отправить F-16, пора посвятить себя полной победе Украины и передать ей все необходимые инструменты», — подчеркнули конгрессмены Джо Уилсон, Стив Коэн, а также конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц.

Законодатели подчеркнули: «Почти каждая военная система, запрашиваемая Украиной, была поставлена после существенного давления. Давайте не ждать еще одной кампании давления, чтобы обеспечить ее ATACMS».

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/17444

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