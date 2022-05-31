Поражение России в войне "неминуемо". Штаты будут играть с Пекином

[Переслано из CYNIC]

Как мы помним, Путин начал войну в Украине, чтобы "осадить Штаты", начав кризис внешней власти на Западе, попутно сконструировав "русско-китайскую военную коалицию", целью которой являлся "передел мира", разрушение диктатуры доллара и многое другое.

Мы тогда смеялись над подобными подростковыми комплексами российской правящей верхушке, однако, исходя из сигналов экстренно покинувших России лиц, - совещания подобного рода с картинами "Путина и Си, устанавливающих новый мировой порядок", имели место неоднократно.

Тогда же - в первые дни войны - мы сообщили, что мир после войны в Украине действительно изменится, Россия в сущности запустила необратимые процессы, в результате которых на мировой арене такой страны больше не останется.

Сегодня Вашингтон уведомил, что все договоренности НАТО-Москва перечеркнуты: с этих пор военный альянс будет творить в Восточной Европе все, что он посчитает необходимым для защиты собственных интересов.

Может выходить на сцену Лошадь между перерывами на овёс и угрожать ядерным оружием - Россию вычеркнули из списка мировых игроков, с которыми можно и нужно договариваться.

Более того, Вашингтон начал разработку моделирования сценариев будущего мироустройства. В результате наиболее вероятным сценарием получился вариант "сотрудничества с оскалом" на пекинско-вашингтонском направлении.

Концепция следующая: Вашингтон полагает, что в результате войны и "окончательного стирания России с мировой арены" наступит более спокойная обстановка в мире, в результате чего временно удастся превратить враждебное соперничество между КНР и США в партнёрское соревнование.

Также предполагается, что Си, являвшийся идеологом "сближения Пекина с Москвой", вскоре покинет свой пост (но это не является обязательным условием).

Так, после волны эскалации мир придёт к относительной разрядке (с ножом за спиной): с подозрительностью и опаской Пекин и Вашингтон сойдутся на взаимных условиях реконструкции мирового пространства.

А Москву списали уже и китайцы. "Мы за вас" кричит китайская пресса россиянам, но самолётам летать не дадим, технологии не продадим, вооружение не поставим, санкционные сделки аннулируем. "Дела утопающих - проблема самих утопающих". Китайцы не вправе вмешиваться в судьбу - раз так распорядился "фатум", то можно помочь лишь булыжником, прикрепленным к ноге. Чтоб долго не мучалась...

Ну и китайцы, конечно же, будут "на максимум" эксплуатировать все открывающиеся возможности высосать российские ресурсы, пока та захлебывается.

Попутно Москва, как мы и подозревали, теряет контроль над Востоком - теперь наш старый "афганский друг" (конечно же, Штаты "позорно сбежали", да так, что оставили талибам вооружение и свою агентуру, которая почти моментально начала вскрывать карты шантажом Кремля) сообщает, что он планирует "освободить некоторые территории Кавказа". Талибы буквально объявили о том, что у них появились новые условия, на которые обязана пойти Москва, иначе некоторые территории близкие к России или входящие в ее состав вскоре начнут "освобождаться" (А помните хихикающих пропагандистов, вещающих, что Штаты бежали, "теряя трусы"? Предупреждал же - "ушли вовремя", заложив бомбу под китайско-российский регион).

Фронт, к слову, продвигается в соответствии с выше описанными прогнозами: российские войска продвигаются с минимальной скоростью, при этом на многих направлениях ВСУ удается перехватить инициативу и/или даже перейти в тактическое контрнаступление.

Владимир Россию зачал. При Владимире она и сдохнет.

Источник: https://t.me/Sharpreview/14340

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