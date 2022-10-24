Поразительна интеллектуальная бездарность российского ВПК

В мирное время инженеры и конструкторы, работающие на войну, готовят технические новинки. И берегут и не показывают их. Чтобы противник во время войны не сразу нашел противоядие против нового чудо-оружия. Чтобы вырваться вперед в вечном противостоянии щита и меча. Чтобы с помощью ноу-хау выиграть войну.

Весь российский ВПК действует прямо противоположно. Он с помпой рапортует о новом супер-оружии и ничего не делает. Это гигантский и очень дорогой завод по производству мыльных пузырей. Он поддерживает иллюзию крутизны. Почти все российские военные наработки из семидесятых годов прошлого века. 50 лет прошло. Вершина российского технического гения — иранские мопеды, фотоаппарат Кэнон, прикрученный скотчем и ворованные шведские камеры видеонаблюдения.

Поразительно, что и в тактическом плане российский Генштаб не придумал ничего, кроме старой бездарной тактики:

1. Сначала послать в атаку новобранцев, чтобы выявить все огневые точки противника. Пушечное мясо, которое никто не бережет.

2. Потом подтянуть безумное количество артиллерии на километр фронта и несколько недель уничтожать все огненным валом.

3. Затем поставить сзади заградотряды и все равно за день потерять все, что с чудовищными потерями и безумным расходом боеприпасов бралось за месяц.

4. Повторить вариант "Чернобаевка" 21 раз. Очко. Призовая игра. Можно вешать очередной орден очередному толстопопому командующему.

5. Назвать разгром и отступление жестом доброй воли.

Джерело: https://t.me/ResistanceRF/1676

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