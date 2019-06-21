Порядок отримання пільг на сплату житлово-комунальних послуг учасниками бойових дій та ветеранів АТО

З метою підвищення правової свідомості українців та інформування громадян щодо використання та захисту їхніх прав у повсякденному житті стартував загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!». В рамках проекту проводиться інформування громадян та надання практичних рекомендацій щодо захисту прав за найбільш актуальними напрямами. Одним із напрямків проекту «Я МАЮ ПРАВО!» є поширення знань про порядок отримання пільг учасниками АТО та/або ООС у житлово-комунальній сфері.

Правовий статус ветеранів війни, забезпечення створення належних умов для їх життєзабезпечення визначає Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - Закон). Відповідно до ст.4 Закону ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав. До ветеранів війни належать: учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни.

Згідно із нормами ст.ст.12-15 вищезазначеного Закону учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, ветерани війни та прирівняні до них особи мають право на отримання знижки на оплату:

- користування житлом;

- комунальних послуг;

- вартості палива у певних розмірах:

1) 100% за користування житлом (квартирна плата) та комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання, в тому числі вартості рідкого палива, в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю) - для осіб з інвалідністю внаслідок війни.

2) 75% плати за користування житлом (квартирна плата) та комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання вартості палива, в тому числі вартості рідкого палива, (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю) - для учасників бойових дій та осіб, прирівняних до них;

3) 50% плати за користування житлом (квартирна плата) та комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання вартості палива, в тому числі вартості рідкого палива, (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю)- для учасників для учасників війни.

Пільги надаються на 21 кв. м. площі на кожну особу, яка має право на знижку та постійно проживає у житловому приміщенні. При наявності сім’ї знижка поширюється на додаткові 10,5 кв.м. Тобто загальна площа, на яку розповсюджується знижка - 31,5 кв.м.

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається знижка за користування житлом (квартирна плата), комунальними послугами та газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім'ю).

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, передбачені вищезазначеними нормами Закону, надаються особам, на яких поширюється чинність цього Закону, та членам їх сімей, які проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Задля отримання пільги необхідно подати наступні документи, формуючи їх у 2 пакета:

- Заяву про оформлення пільги (зразок надається в управлінні соцзахисту за місцем проживання);

- Оригінал та копія ветеранського посвідчення;

- Паспорт (оригінал та копії 1, 2 сторінки та сторінка, де зазначена остання реєстрація або зняття з реєстрації);

- Оригінал та копія ідентифікаційного номера;

- Оригінал та копія довідки про склад сім’ї з ЖЕО;

- Оригінал та копія свідоцтва про народження неповнолітніх дітей пільговика;

- Квитанції про сплату рахунків за комунальні послуги (усі, що є);

- Довідку про ненадання пільги за місцем реєстрації – якщо знижка оформлюється за фактичним місцем проживання.

Перший пакет документів слід подати до управління соціального захисту населення за місцем проживання. Другий пакет документів - до регіонального представника постачальника послуг (обленерго, облгаз, комунальні підприємства-надавачі послуг). Надавач послуг робить відмітку в договорі про надання послуг.

Особа може реалізувати своє право на пільгу за фактичним місцем проживання, надавши документальне підтвердження того, що таку пільгу за місцем своєї реєстрації особа не реалізувала. Відповідну довідку можна отримати в управлінні соціального захисту населення за місцем реєстрації, в тому числі надіславши їм письмове звернення рекомендованим листом з повідомленням.

Відділ взаємодії з суб'єктами державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Харківській області

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