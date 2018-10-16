Порядок подключения домов к отоплению в Харькове: график «Теплосетей»

График очерёдности подключения опубликовали на сайте КП «Харьковские тепловые сети». Все дома в разных районах города разбили на пять очередей без конкретных дат — подача тепла зависит от погоды.

В «Теплосетях» отмечают, что в первую очередь тепло подаётся в детские и медицинские учреждения. Затем — в жилые дома. Для подключения жилого фонда нужно, чтобы среднесуточная температура три дня была ниже +8.

«В зависимости от среднесуточной температуры наружного воздуха продолжительность включения тепла по каждой очереди составляет два-три дня», — уточняют на предприятии.

По данным Харьковского гидрометцентра, 17-19 октября днём будет до +23 градусов. К выходным начнёт холодать, температура опустится до +14-+17. Ночью до конца недели будет +6-+11 градусов.

В этом году в Харьковском горсовете распорядились начать отопительный сезон 15 октября.

На стабильную работу КП «Харьковские тепловые сети» зимой из городского бюджета планируют выделить 70 миллионов гривен.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины